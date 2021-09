Il bobolar e le sue origini

Dopo un percorso lungo tutto il 2021 fatto di interviste e ascolti ad oltre 40 over 70 del territorio della Bassa Friulana e dell'Isontino, appuntamenti con esperti, conferenze internazionali, laboratori di comunità e "restituzioni teatrali" il progetto de I custodi del paesaggio, a cura dell'Associaizone Ecopark, porta a Staranzano la storia dell'origine del suo albero più celebre: il bobolar. L'appuntamento è per venerdì 10 settembre, alle 20.30.



La produzione inedita di teatro di comunità, a cura di Desy Gialuz e Devid Strussiat, racconta la storia e l'evoluzione del paese attorno all'albero centenario che risiede nella centralissima piazza Dante del "paese delle Raze".



Sul palco naturale della piazza antistante al municipio, insieme all'attrice e regista Desy Gialuz, si intrecceranno le storie della comunità; interpretare da dieci giovani del territorio, tra attori e ballerine della compagnia di danza di "THE LAB Collettivo danza Contemporanea", alternate ad immagini, file sonori d'archivio e le voci dei testimoni più anziani.



Al termine dello spettacolo interverranno l'Arboricoltore Ivan Snidero, uno degli esperti che in questi anni ha sondato lo stato di salute e le criticità dell'albero secolare. Sarà inoltre l'occasione per presentare il percorso gli studi condotti del dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste sul territorio urbano di Staranzano.



La serata è ideata all'interno del progetto de I custodi del paesaggio a cura dall'Associazione Ecopark con il supporto e il patrocino del Comune di Staranzano, la collaborazione dell'Univesità degli studi di Trieste Dipartimento di Ingegneria e Architettura e di numerose associazioni e cittadini della comunità.