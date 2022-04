Il Campus estivo musicale di Polinote raddoppia

Dopo l'esperienza pluriennale sempre ad alto gradimento del Camus Estivo Musicale dedicato alla musica classica, in programma per il 2022 ad Auronzo di Cadore dal 9 al 16 luglio, Polinote - Cooperativa Sociale Onlus di Pordenone punto di riferimento nel campo della formazione e della promozione musicale in tutta la provincia – raddoppia la proposta formativa con il Campus dedicato alla musica Moderna, in calendario dal10 al 17 luglio a Tramonti di Sopra.

Stessa formula (buona musica, immersione nella natura e tanto divertimento) e stesso target di età (sopra gli 11 anni), ma su fronti musicali diversi (per ogni livello): classi di chitarra, pianoforte, violino e violoncello ad Auronzo; classi di basso, batteria, canto, chitarra e pianoforte a Tramonti. Per entrambe le settimane musicali l'organizzazione comprende vitto e alloggio, lezioni individuali, lezioni di musica d’insieme giornaliere tenute da docenti qualificati con grande esperienza, escursioni e attività di svago.

Ad Auronzo cuore del Campus è Villa Gregoriana, splendida struttura ricettiva immersa in un grande parco nel cuore delle Dolomiti, alle porte della riserva naturale della foresta di Somadida, a due passi dalle Tre Cime di Lavaredo e da Cortina d’Ampezzo.

A Tramonti, il Campus trova ospitalità nella Casa per Ferie Menegon, a due passi dalle Pozze Smeraldine, con possibilità di fruire di campo da calcetto, campo da tennis, tavoli da ping pong e un’area giochi.

“Ogni anno - afferma Giulia Romanin presidente di Polinote - al campus di Auronzo partecipano oltre 50 giovani musicisti provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma anche da altre regioni del nord Italia e per la prima volta dagli Stati Uniti. Forti di questa esperienza abbiamo deciso di avviare il Campus sezione Moderna a Tramonti, dove abbiamo trovato la collaborazione delle Pro Loco della valle di Ri.natura. Grazie a loro saranno proposte attività di svago, laboratori ed esperienze per scoprire luoghi, attrattive naturali, persone e tradizioni locali di una comunità molto attiva e partecipe sul

territorio".

"Ci saranno, inoltre, prove di live performance in preparazione del concerto finale che si svolgerà domenica 17 luglio e che sarà il nostro biglietto da visita per la comunità e il nostro ringraziamento per l’accoglienza in una valle dal sapore arcaico, con antichi mulini e borghi sperduti, rogge, cascate e ruscelli, tra boschi fiabeschi e aspre cime disegnate dal vento, luogo ideale per un soggiorno lontano dai consueti circuiti turistici, a stretto contatto con una natura ancora incontaminata".

I posti per entrambi i Campus sono limitati per assicurare ai partecipanti un alto standard qualitativo. Iscrizioni entro il 14 maggio. Info: Segreteria Polinote, Vicolo Chiuso 4, 33170 Pordenone; tel. 0434 520754 – 347 7814863 dal lunedì al venerdì (16-19) – www.polinote.it.