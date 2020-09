Il cantautore Setak a Gorizia

Venerdì 18 settembre 2020, con inizio alle ore 20.30, si terrà presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), il concerto del cantautore abruzzese Nicola “Setak” Pomponi, accompagnato nell’occasione da Nazareno Pomponi (tastiera e voce), Fabrizio Cesare (basso e voce) e Emanuele Carulli (chitarra elettrica e voce).



Setak, alias Nicola Pomponi, è un chitarrista e cantautore. Nel corso della sua esperienza artistica ha alternato l’attività di session man per Mannoia, Noemi, Locasciulli, Rettore a quella di solista. Nel 2019 esce il suo primo disco solista Blusanza interamente cantato in lingua abruzzese ma dalle sonorità internazionali. Il disco è arrivato finalista alle “Targhe Tenco” e al “Premio Parodi” durante il quale ha ricevuto il premio per la “Migliore reinterpretazione di un brano di Andrea Parodi”, ed è di pochi giorni fa (fine maggio) la notizia che ha vinto il “Premio nazionale Loano Giovani” per il miglior album italiano del 2019.



Originario di Penne, ha imparato prima a suonare e a cantare che a leggere e a scrivere (“Ho fatto il mio primo concerto a sei anni”). Musicista eclettico, Nicola è cresciuto ascoltando i classici del pop-rock, del blues e del soul anglo-americani ma per incidere il suo primo album da solista ha scelto il dialetto dell’entroterra pescarese.Dopo essersi portato addosso, per anni, lo stigma di varietà linguistica volgare e macchiettistica, il dialetto, anzi, i dialetti, stanno conoscendo un periodo di riscatto e riscoperta, in virtù della loro potenza espressiva, in grado di veicolare una gamma di emozioni sconosciuta al cosiddetto italiano standard e neostandard. Sempre di più, il dialetto viene visto come lingua viva, la lingua del cuore, degli affetti, della quotidianità personale e privata.Il concerto è promosso dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale “Across the border”), dall’associazione Abruzzesi e Molisani in FVG, dal Kulturni dom di Gorizia e dal Folk Club Buttrio, con patrocinio della Regione Autonoma FVG, dal Comune di Gorizia e dall’Unione culturale economica slovena (Skgz) di GoriziaPer informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia - tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it; Folk club Buttrio – tel. 348 8138003. I promotori avvertono i partecipanti che sarà, secondo le regole anticovid-19. Il numero dei posti è limitato, pertanto è necessaria la prenotazione.