Il Cantiere dell’Arte presenta 'Don Giovanni' e 'Le nozze di Figaro'

Continua, martedì 20 agosto alle 20.45, la rassegna Armonie in Corte nel “palcoscenico” dell’incantevole Chiesa di Santa Chiara.

Per il penultimo appuntamento, vedremo protagonista un eccellente ottetto di fiati: Il Cantiere dell’Arte. Racchiuso in questo nome un progetto giovane e lungimirante nato all’interno della Fondazione Luigi Bon di Colugna, la quale si impegna nell’offrire l’opportunità a giovani musicisti di debuttare nel mondo del lavoro artistico a fianco di professionisti affermati.



Il programma prevede due fra le più celebri ouverture del repertorio mozartiano trascritte per l’ensemble: Don Giovanni e Le nozze di Figaro; oltre alla rinomata Serenata KV 375 sempre del compositore salisburghese. A conclusione la Partita Op. 25 di J. N. Hummel, altro enfant prodige austriaco, che seguì lezione dallo stesso Mozart.



Armonie in Corte è possibile grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, della Regione FVG e del MiBAC e dal sostegno di Fondazione Friuli, Ente Regionale Teatrale FVG, Associazione Progetto Musica, Piano FVG, Educandato Collegio Uccellis, Generali Italia S.p.A.-Udine Duomo, Glauco Comoretto fotografo, Studio Associato Commercialisti Deriu e Lorenzo Cerneaz Pianoforti. §



Il Cantiere dell’Arte è un laboratorio ed ensemble musicale insieme, ideato per valorizzare vari repertori musicali ed i migliori giovani talenti della Regione FVG. Un cantiere come percorso di crescita individuale e collettiva, musicale e personale. I suoi componenti, Gabriele Bressan e Erika Rampin all’oboe, Sara Papinutti e Francesco Cristante al clarinetto, Alessandro Bressan e Monica Zepeda al fagotto, Andrea Mancini e Florian Cason al corno, si stanno specializzando nelle migliori accademie internazionali e nazionali come il Musik Akdemie di Basilea, l’Università delle arti di Zurigo, Ecole de Musique di Losanna, il Conservatori di Firenze e Trento. Collaborano con diverse orchestre come la Filarmonica di Lubiana, l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, la Mitteleuropa Orchestra.

Singolarmente hanno seguito masterclass tenuti da docenti di chiara fama tra cui Nicholas Daniel, Christian Schmidtt, Sabine Meyer, Martin Spangenberg, Hans van der Zanden, Gunter Högner, Valentino Zucchiatti, Sergio Azzolini e altri. Ha debuttato al Festival Carniarmonie 2016 e si è esibito in importanti festivals internazionali e rassegne come Nei Suoni dei Luoghi, Emilia Romagna Festival, Armonie in Corte a Udine, al concerto di apertura del 14° International Clarinet Competition Saverio Mercadante, al festival degli Amici della Musica di San Severo.

Biglietto intero 8 €, acquistabile dalle 20, alla chiesa di Santa Chiara, ingresso da via Gemona 23.