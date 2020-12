Il caso Braibanti nelle sale del circuito #iorestoinSALA

Sabato 12 dicembre alle ore 20.30 nelle sale aderenti al circuito #iorestoinSALA arriva Il caso Braibanti con una presentazione d’eccezione a cura dei due registi Carmen Giardina e Massimiliano Palmese insieme all’Onorevole Pierfrancesco Majorino e al critico Maurizio Di Rienzo.



Un appuntamento molto speciale per raccontare Aldo Braibanti, mente poliedrica e affascinante, lontano dalle convenzioni del suo tempo. Poeta, artista, drammaturgo è stato un intellettuale eretico del Novecento italiano, un genio straordinario che nel 1968 – nel pieno delle contestazioni che infuriavano nel mondo per la richiesta di nuovi e più ampi diritti - viene processato e condannato per avere plagiato il ventunenne Giovanni Sanfratello.



Nel documentario il nipote Ferruccio Braibanti, insieme a Piergiorgio Bellocchio, Lou Castel, Giuseppe Loteta, Dacia Maraini, Maria Monti, Elio Pecora, Stefano Raffo, Alessandra Vanzi, ripercorre la vita del coraggioso intellettuale per restituirci la fotografia vivida e inquietante del nostro passato recente.



Biglietti disponibili presso le biglietterie delle sale aderenti: https://www.iorestoinsala.it/