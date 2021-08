Il Castello di Villalta riapre le porte con un concerto molto speciale

Lunedì 2 agosto, alle 20.15, il Castello di Villalta, a Favagna, riapre le porte con un concerto molto speciale.

Ad inaugurare la settimana del festival "VillaltaMusica 2021" saranno infatti i giovani pianisti Alexander Gadjiev, straordinario musicista in costante ascesa internazionale e Nathalia Milstein, pianista russo-francese attualmente impegnata in un fitto tour di concerti in Europa.

I due artisti si esibiranno in celebri brani del repertorio pianistico con una particolare parentesi dedicata a Chopin.

Il concerto, completamente gratuito, è anche l’occasione per presentare al pubblico il programma della settimana musicale che si svolgerà nei giorni successivi.

Sarà una edizione ricca di sorprese, con otto giovani pianisti provenienti da tutto il mondo che lavoreranno sotto la guida del maestro italo-russo Siavoush Gadjiev.

Il direttore artistico di "Villalta Musica" è il maestro Giuseppe Guarrera.

Sarà possibile visitare il parco del Castello dalle 19.30, poco prima del concerto.

L’ingresso è completamente gratuito.