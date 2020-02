Il celtic punk dei Dropkick Murphys al 60o Festival di Majano

Va componendosi il calendario musicale del Festival di Majano, storica rassegna musicale, culturale e gastronomica del Friuli Venezia Giulia che festeggia nel 2020 i suoi 60 anni. Dopo i concerti delle star punk rock Bad Religion e Sum 41, ecco ufficializzato oggi il terzo evento internazionale. Il prossimo 29 luglio a salire sul palco dell’Area Concerti, per un unico live estivo italiano, saranno i Dropkick Murphys, band americana simbolo del celtic punk mondiale. I biglietti per questo nuovo grande appuntamento musicale dell’estate, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Pro Majano, Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Hub Music Factory, saranno in vendita online su Tiketone.it e in tutti i punti vendita del circuito dalle 11.00 di mercoledì 19 febbraio. Tutte le info e l’elenco dei punti vendita su www.azalea.it .



Con le loro caratteristiche fisarmoniche, cornamuse e riff di chitarra i Dropkick Murphys ci regalano live scatenati e unici; il gruppo di Boston è capace di far ballare, commuovere e cantare a squarciagola migliaia di persone con l'allegria e la potenza della propria musica. La travolgente band conquista anche le classifiche, l'ultimo lavoro discografico “11 Short Stories of Pain&Glory”, uscito nel 2017, è finito dritto nella top 10 delle classifiche di vendita americane di Billboard, confermando il gruppo come leader indiscusso del movimento celtic punk mondiale. Il recente show italiano all’Alcatraz di Milano ha fatto registrare un loro ennesimo clamoroso successo italiano; i Dropkick Murphys sono la testimonianza vivente che la musica, fatta con fiducia e passione, può avere un successo indipendentemente da sonorità alla moda. Formatisi nel 1996 nel South Boston, nel 1998 pubblicano il disco di debutto “Do or Die”, seguito negli anni successivi da “The Gang’s All here” (1999) e “Sing Loud, Sing Proud!” (2001). Gli album evidenziano lo sviluppo del loro sound, che risente sia delle influenze tradizionali irlandesi sia dei gruppi inglesi come Stiff Little Fingers, The Pogues, AC/DC, The Clash. I Dropkick Murphys, già famosi nella scena underground punk, nel 2004 raggiungono il successo a livello planetario grazie alla loro versione di “Tessie”, l’inno della squadra di baseball dei Boston Red Sox. Nel 2005 ecco il quinto album “The Warrior's Code”, che contiene la famosissima “I'm Shipping Up to Boston”, il cui testo è firmato da Woody Guthrie, che parla di un marinaio che aveva perso una gamba e della navigazione fino a Boston per trovare la sua gamba di legno. La canzone, inclusa anche nel film “The Departed - Il bene e il male”, diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Jack Nicholson, ha venduto oltre un milione di copie.



Il concerto dei Dropkick Murphys a Majano si aggiunge a quelli già ufficializzati delle band simbolo del punk rock mondiale Bad Religion (12 agosto) e Sum 41 (14 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it. Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.