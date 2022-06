Il chitarrista udinese e il suo idolo Steve Vai

Nato nel 1960, suona da una vita e per molti è il chitarrista numero uno nella scena rock mondiale. In oltre 40 anni di carriera – iniziati alla corte di Frank Zappa, uno che di chitarre si intendeva abbastanza! - Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi e vinto tre Grammy.

Dopo diversi anni di assenza dai palchi italiani, il leggendario chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense torna in tour per presentare il suo ultimo lavoro discografico Inviolate. Venerdì 1 luglio sarà il primo grande ospite della rassegna Udine Vola, nel concerto evento, unico in tutto il Nordest, al Castello di Udine, accompagnato da collaboratori di lunga data come Dave Weiner (chitarra, tastiere), Philip Bynoe (basso) e Jeremy Colson (batteria).

Non solo per la data udinese, ma anche per le successive a Macerata, Bari, Firenze e Gardone Riviera, il guitar-hero avrà come live di apertura un musicista friulano di fama ben più che nazionale, Gianni Rojatti, tra i nomi più in vista della scena rock, progressive e shred nazionale, oltre che ideatore del sito per appassionati (e non) Accordo.it.

Con lui, un progetto nuovo, i DANG!, duo di sax e batteria: un mix di synth pop anni ’80, impennate prog metal, virtuosismi e irriverente attitudine punk rock che, a quanto pare, è piaciuto moltissimo allo stesso Vai.

“L’ho conosciuto nel 2016 – racconta Rojatti, al lavoro per preparare il tour – Gli avevo fatto avere il mio materiale dell’epoca, dopo l’incontro a una clinic, ed è arrivata subito la convocazione per una data del tour, quella di Uidne, grazie al supporto degli organizzatori di Azalea. Stavolta è stata una sopresa, perché è stato lui a cercarmi, dopo aver apprezzato gli ultimi lavori: decisivo è stato ild isco con i DANG!, una band fuori da ogni grazia di Dio. Sono due musicist istraordinari: Marco Scipione è un sessionman giovane ma tra i più richiesti, consideratissimo pure nel jazz e nella strumentale, Daniel Fasano un batterista e produttore incredibile. Quando è arrivata la chiamata di Steve gli ho proposto qualcosa di inedito e l’emozione è grande!”.

Per un musicista cresciuto con il mito di un chitarrista virtuoso, ma non scontato, andare in tour con il proprio idolo è quasi la realizzazione di un sogno. “Per me lui è il numero 1 e quindi il tour è un vero trip per come l’ho vissuto io. La mia generazione è partita in contemporanea all’esplosione del grunge, quando il mondo chitarristico anni ‘80 era considerato obsoleto, ma lui è sempre stato attento alla ricerca musicale e a non diventare una parodia di quel periodo, come altri. Mi ha conquistato la sua continua ricerca di nuovi suoni: il suo virtuosismo non è sulla punta dei polpastrelli, ma nel pensare in maniera illuminata come faceva Zappa: del resto, è entrato perché già da adolescente che metteva sul pentagramma quelle parti ‘impossibili’ di chitarra. Prima di Steve Vai c’erano i chitarristi macho e muscolati: lui è stato il primo nerd cresciuto sul pentagramma e una grande icona. Negli Anni ‘80 stazionava ai piani alti della classifica riempiva gli stadi, ma rispetto agli altri ha sempre avuto un approccio compositivo orchestrale e molto colto: ha portato la tecnica nel mainstream!”.

I biglietti per il concerto, organizzato Zenit srl, in collaborazione con Regione, PromoTurismoFvg, Comune di Udine e Barley Arts, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto a partire dalle 18.30. Porte aperte al pubblico dalle 19.30. Tutte le info su www.azalea.it