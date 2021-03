Il Cinema dei filosofi al Visionario

Al via venerdì 5 marzo alle ore 17.30 il corso Il cinema dei filosofi, quattro appuntamenti a cura della Mediateca Mario Quargnolo del Visionario per scoprire quanto sia cinematografico il pensiero filosofico.



I quattro incontri si terranno in diretta streaming sul canale YouTube della Mediateca http://bit.ly/VisionarioTube nelle giornate di venerdì 5, 12, 19 e 26 marzo alle ore 17.30 (durata 90 minuti). Ricordiamo che è possibile iscriversi al canale e attivare le notifiche.



Nel corso di questi appuntamenti online, Walter Zele proporrà una serie di abbinamenti sorprendenti e stimolanti tra cinema e filosofia: il genere della fantascienza e la dottrina di Marx, il cinema comico e il saggio sul riso di Bergson, i temi principali della filosofia di Schopenhauer e il cinema che parla di natura, di amore/eros, della compassione e delle filosofie orientali. Infine, con SuperNietzsche, si dispiegherà la visionarietà del più cinematografico dei filosofi, colui la cui ombra si proietta in innumerevoli inaspettati film.



Walter Zele insegna storia e filosofia al liceo artistico Sello. Ha pubblicato La cortina di celluloide e diversi saggi sul cinema. Per la Mediateca ha curato i fortunati corsi su cinema e pittura, su cinema e psicoanalisi e una conferenza sulla figura di Gesù nei film.