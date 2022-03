Il cinema muto sbarca al Kulturni di Gorizia

l cinema muto sbarca per la prima volta sul palcoscenico del Kulturni di Gorizia. Maciste all’inferno (1926) di Guido Brignone, capolavoro del cinema muto liberamente ispirato all’Inferno della Divina Commedia, sarà infatti presentato con accompagnamento musicale dal vivo domenica 13 marzo 2022 alle ore 18.00 presso il Kulturni dom di Gorizia (via Brass, 20).



La partitura composta dal musicista di origine pordenonese Teho Teardo – fra i più innovativi e interessanti del panorama europeo – in stretta collaborazione con Zerorchestra, sarà eseguita dalla stessa Zerorchestra affiancata da un trio di ottoni dell’Accademia Musicale Naonis e dal violoncello di Cristina Nadal. Il film è presentato nella versione restaurata nel 2009 dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dalla Fondazione Cineteca di Bologna.



, Maciste all’inferno è uno dei film più spettacolari e originali tra quelli che hanno tratto ispirazione dalle opere dantesche e il migliore della fortunata serie di titoli con Bartolomeo Pagano nel ruolo di Maciste. Impegnato nella lotta del Bene contro il Male, questa volta il “gigante buono” viene attirato con l’inganno negli inferi, simbolo stesso del Male, e qui dovrà combattere contro perfidi diavoli e diavolesse tentatrici.Ancora oggi Maciste all’inferno ha il potere di sorprendere gli spettatori con la mostruosa galleria di personaggi che incantò Fellini, l’impressionante possanza fisica del protagonista e qualche scena decisamente audace per l’epoca. Ma il film si ama anche per gli effetti speciali creati da un maestro come Segundo de Chomón e per “l’insolito impasto di grottesco, di gentile, di sentimentale, di fantastico, di comico e di tragico”, come scriveva lo storico e critico cinematografico Vittorio Martinelli.(Slo) in collaborazione con La Cineteca del Friuli (nell’ambito del festival “Le giornate del cinema muto”), l’associazione culturale Cinemazero, l’associazione Naonis di Pordenone, e il Museo nazionale del Cinema, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli ed i Comuni di Gorizia e Nova Gorica (GO! 2025).