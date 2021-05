Il cinema torna finalmente in sala anche a Gemona! Il Cinema Teatro Sociale, gestito dalla Cineteca del Friuli, riapre le porte al pubblico sabato 22 maggio. Lo fa naturalmente in massima sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con termoscanner touchless all’ingresso, areazione dei locali e sanificazione delle poltrone fra uno spettacolo e l’altro. La sala è grande e può accogliere fino a 156 spettatori su 344 posti totali.



Si riparte con il film di animazione 100% lupo diretto da Alexs Stadermann (in programma sabato alle ore 17 e domenica alle ore 15) e Gli anni più belli di Gabriele Muccino (in programma sabato alle ore 20 e domenica alle ore 17), con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Micaela Ramazzotti, che per questo ruolo è stata candidata al David di Donatello come migliore attrice protagonista.



Il grande evento arriva mercoledì 26 maggio con l’uscita in Italia dell’attesissimo ultimo film della Disney diretto da Craig Gillespie, Crudelia, sul personaggio di Crudelia De Mon, la cattiva de La carica dei 101, con Emma Stone nel ruolo della perfida Crudelia e Emma Thomson in quello dell’altrettanto tremenda Baronessa von Hellman, sua antagonista. Al Sociale Crudelia resterà in programma fino al 6 giugno.



Tornando al primo weekend,100% lupo è la storia di Freddy Lupin, fiero erede di una stirpe di lupi mannari che nel giorno del suo quattordicesimo compleanno intraprende il rito di trasformazione che ha tanto aspettato ma si ritrova trasformato in un barboncino, per di più dal pelo rosa. Non sarà facile per lui dimostrare di avere il cuore di un vero lupo.Ispirato al capolavoro di Ettore Scola C’eravamo tanto amati, Gli anni più belli segue le vicende di quattro amici un tempo inseparabili – Gemma, Giulio, Paolo e Riccardo – che si ritrovano dopo anni in cui hanno preso strade diverse. Il film copre un periodo che va dal 1980 a oggi e, ripercorrendo la storia italiana degli ultimi quarant’anni, racconta i sogni e le delusioni di una generazione. Accanto ai protagonisti, si segnala il debutto come attrice della cantante Emma Marrone. Le musiche sono di Nicola Piovani. Fanno parte della colonna sonora anche due pezzi celeberrimi di Claudio Baglioni e un suo brano inedito che dà il titolo al film.