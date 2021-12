Il Cinema Visionario di Udine vince il Biglietto d'Oro dell'Anec

Il Visionario di Udine ha vinto il Biglietto d’Oro dell’Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), nella categoria Multisala - Città da 50 a 100mila abitanti, per aver ottenuto la miglior media schermo del 2021 (numero totale dei biglietti venduti diviso per il numero delle sale). Un anno davvero difficilissimo, non serve certo spiegare perché, in cui il cinema udinese ha scelto di resistere mettendo a frutto ogni singola riapertura concessa dalle normative anti-Covid. Tante ripartenze, dunque, e una solida programmazione, per non interrompere mai il dialogo con gli spettatori.



Il premio è stato consegnato a Sorrento, nel corso delle Giornate Professionali di Cinema, a Sabrina Baracetti e Thomas Bertacche, responsabili del CEC - Centro Espressioni Cinematografiche di Udine.



Il Visionario, inaugurato il 18 dicembre del 2004 sotto il segno del CEC e del Comune di Udine, è l’espressione di un sentimento idealista, utopico, sognatore. Un'isola che non c'era, originale e controcorrente, cresciuta nell’arco del tempo fino ad assumere la fisionomia attuale: quella di una Casa della Cultura libera e moderna. Cinque sale nuovissime dove il comfort (Lino Sonego International Seating) e il design (Marco Viola Studio) fanno rima con sicurezza e dove l’eccellenza tecnologica parla ad alta voce: dai proiettori 4K fino al Dolby Atmos, il sistema surround che trasforma l’audio in una “bolla sonora” tridimensionale.