Il Concerto all'alba sul Forte di Osoppo apre il Festival BieleStele

Il concerto di apertura della rassegna musicale Festival BieleStele – giunta quest'anno alla settima edizione – sarà il suggestivo Concerto all'alba sul Forte di Osoppo, con appuntamento domenica 8 agosto alle ore 04:50



Protagonista del concerto sarà il Duo formato da Gianni Fassetta (fisarmonica) ed Erica Fassetta (violino), padre e figlia, con musiche di Bach, Piazzolla, Morricone, Galliano e Monti. La supervisione al suono sarà a cura di Artesuono. Il Festival BieleStele riceve il patrocinio ed il sostegno della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia e dei Comuni aderenti all'iniziativa, in collaborazione con l'Ufficio Turistico di Osoppo.



Sponsor privato della rassegna è la ditta F.A.R. - Fonderie Acciaierie Rojale. Il concerto si terrà anche in caso di maltempo. Il Comune di Osoppo metterà a disposizione dei bus-navetta per facilitare il parcheggio in paese. Ingresso libero, con prenotazione necessaria tramite e-mail a: iatosoppo@gmail.com oppure presso l'Ufficio Turistico di Osoppo (sabato 10-13 e 14-18).