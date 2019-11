Il Concerto Cividalese chiude la mostra di Luisa Tomasetig

Gran finale domenica 24 novembre alle ore 18.00 per la mostra di Luisa Tomasetig “ Frequentatori di ombre, cercatori di luce e un po’ di vegetazione”, una personale che ha ottenuto grandi apprezzamenti dal pubblico e che ospiterà, all’interno della Chiesa di Santa Maria dei Battuti (anziché a Palazzo de Nordis come inizialmente previsto), uno degli appuntamenti della XXXIX edizione dei Concerti Cividalesi in ricordo dell’avvocato Antonio Picotti.

La giornata di chiusura dell’esposizione artistica sarà accompagnata dalle note di uno dei massimi cicli liederistici di tutti i tempi, il “Die schöne Müllerin” di Schubert, eseguito dal Maestro Andrea Rucli su un Fazioli grancoda. Per questa occasione Cividale ospiterà il baritono berlinese Lars Grünwoldt, definito dal critico Giovanni Carli Ballola l'erede dell'arte di Dietrich Fischer-Dieskau, dopo aver avuto l’onore di ascoltarlo in una Winterreise tenutasi in Vaticano.

Durante la serata sarà ricordato l'ingegner Gianguido de Carvalho, generoso e appassionato sostenitore della musica da camera e membro del direttivo dell’Associazione Gaggia. Scomparso all'inizio di quest'anno Gianguido ha lasciato un grande vuoto e il ciclo liederistico, nella sua tragica e serena visione, sarà un brano ideale per ricordare la sua figura e la sua passione per il sodalizio cividalese e per la musica.

La mostra di Luisa Tomasetig è organizzata dal Circolo Ivan Trinko ed è visitabile fino a domenica 24 novembre tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00, sabato e domenica con orario 11.00-19.00.