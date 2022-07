Il Concerto del Mattino apre il secondo weekend del No Borders

E' iniziato con il suggestivo “Concerto del Mattino” il secondo weekend del No Borders Music Festival 2022, che ha visto protagonisti Trilok Gurtu e gli Arkè String Quartet ai Laghi di Fusine.

Già tra i protagonisti del primo fine settimana, Trilok Gurtu, uno tra i più influenti e apprezzati percussionisti della scena mondiale, stupisce ancora una volta con le sue sonorità uniche, quest’oggi accompagnate dalla viola di Sandro di Paolo, dai violini di Valentino Corvino e Carlo Cantini e dal contrabbasso di Stefano Senni.

Il loro è un sodalizio ben rodato, frutto di stima, passione e musica condivisa. Non è un caso dunque se oggi gli unici suoni, oltre a quelli della natura del Tarvisiano, siano stati proprio quelli delle percussioni e degli archi di questi artisti meravigliosi. Silenzio rispettoso e musica, per un’ora e mezza, hanno reso le montagne ancora più suggestive.

Il No Borders prosegue ai Laghi di Fusine domani, sabato 30 luglio, con il concerto di Mannarino e domenica 31 luglio con il concerto di Brunori Sas. Ai Laghi di Fusine già del 9:30 del mattino sono previste diverse attività (Forest Bathing, incontro con Nives Meroi, degustazioni guidate al vino), alle ore 11:00 verrà aperta al pubblico l’area concerti che prenderanno il via alle ore 14:00. L’area concerti sarà raggiungibile dalle aree parcheggio adibite e segnalate a Fusine in Valromana solamente in bicicletta e a piedi (da 35 a 60 minuti). Gli ultimi biglietti per i due concerti sono ancora acquistabili online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Crédit Agricole Friuladria, BIM, Comune di Tarvisio, Allianz Assicurazioni, il Comune di Chiusaforte, Idroelettrica Valcanale, Gore-Tex, Birra Kozel, ProntoAuto e Mastertent. Media partner Radio Deejay, Sky Arte e Farine Petra. Tutte le info sul sito www.nobordersmusicfestival.com