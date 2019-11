Il concerto di Santa Cecilia celebra lo sbarco sulla Luna

Domenica 24 novembre, all'Auditorium di Povoletto, alle 16.30, è in programma il Concerto di Santa Cecilia 2019.



Il programma sarà aperto dalla Minibanda, diretta dal Maestro Franco Brusini, formazione giovanile di età compresa tra 10 e 18 anni espressione della scuola di musica dell’associazione. Verrà proposto il nuovo repertorio della stagione 2019/2020 che prevede brani articolati e impegnativi.



Di seguito salirà sul palco l'Orchestra di fiati diretta dal Maestro David Gregoroni. Il filo conduttore dell’esibizione di quest’anno è lo sbarco sulla luna avvenuto 50 anni fa.

Il concerto si svilupperà attraverso l'esecuzione di brani coinvolgenti, eccitanti e persino un po' inaspettati che metteranno alla prova gli strumentisti. Saranno evocate atmosfere al chiaro di luna mettendo in luce il legame intellettuale e psicologico tra l'uomo e il suo astro e ripercorrendo gli sforzi ed i progressi tecnologici realizzati per conquistarlo.