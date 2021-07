Il coraggio di Don Chisciotte, omaggio ai puri di cuore che sanno sognare

Con questo nuovo spettacolo, Damatrà Onlus si riconferma come una realtà teatrale piena di poesia e sensibilità, capace di parlare di valori importanti anche ai bambini, con toni giocosi e storie entusiasmanti.



‘Il coraggio di Don Chisciotte’, in programma giovedì 8 luglio, alle 18 a Villa di Toppo Florio, a Buttrio, è uno spettacolo dedicato ‘agli uomini di cuore, ai sognatori e a coloro che si ostinano a credere nel sentimento puro. A tutti quelli che ancora si commuovono. Un omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni’.



Damatrà Onlus è una società cooperativa che è nata nel 1987 per dedicarsi alla ricerca educativa e culturale, da perseguire attraverso la narrazione, l’arte e l’espressione creativa: conosciuta da anni in tutto il territorio, i suoi spettacoli sono una garanzia di interesse e divertimento.



L’evento è organizzato da Noi Cultura Turismo, una 'gestione associata' composta dai Comuni di: Buttrio, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco e San Giovanni al Natisone.



L’appuntamento è a Buttrio, presso la Villa Di Toppo Florio anche in caso di pioggia. L’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi all’Ufficio IAT di Manzano scrivendo una mail a info@prolocomanzano.ud.it.