Il Coraggio di Miranda Cortes per le Feste D'Estate Al Parco Di Sant'Osvaldo

Giovedì 5 agosto si conclude in bellezza la rassegna "EventoKappa - Aperitivi Associativi", proposta dalla Polisportiva E' Vento Nuovo e dal Circolo ARCI MissKappa all'interno della programmazione delle Feste D'Estate Al Parco Di Sant'Osvaldo 2021, manifestazione finalizzata alla sensibilizzazione alla promozione degli spazi e delle attività di questo bellissimo parco cittadino: alle ore 20.45 nel cortile della Comunità Nove si esibirà la fisarmonicista francese Miranda Cortes, la quale presenterà in anteprima assoluta il suo ultimo lavoro discografico intitolato "Il Coraggio" accompagnata dal violoncellista Alvise Seggi."



IL CORAGGIO

"Finalmente dopo anni di concerti e di viaggi, di partenze e di ritorni, di progetti discografici e di slanci creativi con musicisti straordinari, eccomi con questo ultimo lavoro, un album con la mia firma, dall'inizio alla fine.



“La musica è una dimensione dell'Essere”, e come un Artigiano dei Suoni materializzo nel sonoro il mio immaginario, realizzando composizioni in cui l'esser musicista diventa un' unica realtà con la poesia, la pittura, la danza. Per questa ragione la mia musica vuole essere una visione, con una passeggiata, un cammino, una preghiera, un incontro, un ballo, un ricordo e soprattutto è l'ammirazione per un capolavoro artistico ineguagliabile, la Creazione.Guardo i papaveri rossi del campo, piccoli fiori, delicati, eppure molto coraggiosi, potrebbero essere spazzati via in un attimo, ma le loro radici ben salde nel terreno sono così resistenti e rivelano sempre tutta la loro forza.Guardo gli essere umani, che non posso definire diversamente che un' ombra, brillano troppo spesso per la loro malvagità e il nostro Futuro appare incerto...Nella musica scopro IL CORAGGIO di vivere, del sapersi esporre, nel saper affrontare tutti i pericoli e gli interrogativi della vita, sul “palcoscenico” possono accadere molte cose..."