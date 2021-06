Il coreografo Virgilio Sieni presenta Mondo Novo

Mondo Novo è il nuovo spettacolo creato da Virgilio Sieni, coreografo tra i più rappresentativi e affermati nel panorama europeo, un evento ideato in esclusiva per la città di Udine e per la Stagione Teatro Contatto / Spring nel contesto delle sue pratiche per i Territori del gesto, prodotto da Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

Mondo Novo debutta in prima assoluta 4, 5 e 6 giugno ore 20.30 in un enorme spazio urbano, il parcheggio dello Stadio Friuli di Udine (ingresso sud, viale Candolini).



Virgilio Sieni — legato al CSS da una collaborazione pluriennale — crea, attraverso un processo di attenzione al corpo, al gesto e al luogo, un progetto artistico site specific ispirato dai colori delle grandi opere e delle acqueforti dei Tiepolo, primo fra tutte, il grande affresco Il mondo novo (1791) di Cà Rezzonico a Venezia.



L’esperienza di Mondo Novo, sospesa più di un anno fa a causa della pandemia, rifiorisce ora ampliando la riflessione sul concetto di spazio tattile e proponendo un percorso danzato sulle forme di vicinanza con l’altro attraverso l’ascolto delle cose e della natura.Virgilio Sieni guida l'attenzione degli spettatori e degli oltre 30 cittadini e 15 musicisti allievi della Fondazione Luigi Bon che hanno risposto alla Call lanciata dal CSS, ad una riflessione sulle qualità del gesto e della tattilità, in una danza che nasce dalla capacità di ascolto e di sguardo.“Nella pittura del Tiepolo – Il mondo novo – racconta Virgilio Sieni - una folla indistinta, ma con all’interno presenze emblematiche, è radunata per ammirare un cosmorama, innovativo dispositivo ottico che lascia intravedere paesaggi esotici con giochi di luci, riflessi e proiezioni. I personaggi sono raffigurati tutti di schiena, eccetto un fanciullo e un pulcinella, lasciando emergere un senso dell’infinito, visibile nei dettagli dello sguardo e dell’attesa. In questa nascente geografia emozionale, alcuni gruppi di cittadini e danzatori daranno vita a forme di contatto con l’intorno della persona, ciò che chiamiamo aura: la capacità di simbiosi con l’altro” conclude il coreografo, apprezzato artista conosciuto per la sua ricerca intensa e originale, ricca di invasioni che rompono i confini professionali della danza verso altre discipline e di invenzioni estetiche sorprendenti, come le due produzioni Angelo che se ne va e Fuga Pasolini_Ballo 1922 create a Udine per Teatro Contatto.Per informazioni e prevendite al Teatro Palamostre, in piazzale Diacono 21, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle 19.30. tel. 0432.506925 biglietteria@cssudine.it – www.cssudine.it