Il coro Freevoices in concerto al Kulturni Dom

Venerdì 7 gennaio 2022, con inizio alle ore 20.30, il Kulturni dom di Gorizia ospiterà un appuntamento così puntuale e consolidato da poter essere iscritto nelle tradizioni natalizie del nostro territorio e non solo. Sul palco si presenterà nuovamente il gruppo Freevoices di Capriva del Friuli (diretto da Manuela Marussi), con il loro nuovo impegno canoro “Christmas voices - Restart”. Nell’occasione accompagnerà il coro la straordinaria violinista goriziana Laura Grandi.



Concepito sulla falsariga del precedente “Magic Xmas” che nel 2019 raccolse un grande consenso di pubblico in tutta la regione, “Christmas Voices” - propone per questa “ripartenza” un viaggio che si muove tra le musiche del nuovo disco “Restart” e altre che rievocano lo spirito natalizio attraverso atmosfere e suggestioni qui concepite come veri e propri quadri. La particolare scelta del repertorio unita alla forza trascinante delle coreografie curate da Marco Rigamonti nello stile dello “show choir” promettono, fin d’ora, di coinvolgere lo spettatore in un crescendo di sincere emozioni: un’occasione unica di buona musica e di autentico divertimento. La partecipazione straordinaria della violinista Laura Grandi, acclamata concertista, offre al recital una nota di spicco tutta particolare. La direzione è di Manuela Marussi. Al pianoforte Gianni Del Zotto, alle percussioni Cristian Colusso, al basso elettrico Gaia Aprato al flauto Silvia De Savorgnani. Premio Maria Carta 2017, il complesso vocale giovanile Freevoices, svolge un’intensa attività concertistica con spettacoli a tema dedicati tanto alla musica popolare e alla canzone italiana quanto al genere pop jazz e musical interpretato nello stile dello “show choir”.



Ingresso: € 10,00. I posti sono limitati. La prevendita è in corso presso la biglietteria del Kulturni dom di Gorizia (via Brass 20 – tel. 0481 33288 o su mail info@kulturnidom.it.Il concerto è promosso dal Kulturni dom di Gorizia, dall’associazione InCanto di Capriva del Friuli e dall’associazione SOS Rosa di Gorizia in collaborazione con la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito della rassegna musicale Across the border) e con il patrocinio della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.I promotori raccomandano la prenotazione (tel. 0481.33288 – info@kulturnidom.it) e il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Super Green pass, distanziamento, mascherine protettive, ecc.