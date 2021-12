Il Coro giovanile del Fvg rende omaggio a Dante

Il Coro giovanile del Friuli Venezia Giulia è stato uno degli otto cori italiani che hanno celebrato in musica a Firenze la conclusione del progetto corale nazionale dedicato all’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La chiesa di San Salvatore in Ognissanti ha ospitato il concerto speciale nel quale sono state presentate otto nuove composizioni su versi tratti dalla Divina Commedia.

La drammaturgia dell’evento prevedeva tre brani tratti dalla cantica dell’Inferno, due dal Purgatorio e tre dal Paradiso, lasciando agli autori la libertà di scegliere i versi e di interpretarli con stili e approcci personali che hanno offerto all’uditorio la stimolante opportunità del confronto.

Il brano Nella gloria del Paradiso che il compositore goriziano Patrick Quaggiato ha composto su versi tratti dal canto XXVII del Paradiso (versi 1-9) è stato tra i brani più apprezzati per aderenza al testo e forza evocativa. Scritto per il Coro giovanile regionale dell’Usci FVG diretto da Mirko Ferlan, ha rappresentato il contributo artistico della regione Friuli Venezia Giulia al progetto nazionale La Musica di Dante.

L’iniziativa promossa dalla federazione Feniarco ha impegnato le regioni partecipanti per diversi mesi con sessioni di studio e formazione, una stagione concertistica distribuita in tutta Italia (il CGR ne ha realizzato una tappa in regione nel mese di settembre con il concerto nella cattedrale di San Giusto a Trieste), la pubblicazione di un volume con le nuove composizioni scritte per l’occasione e un cd con le esecuzioni registrate al concerto speciale conclusivo.

Prima di arrivare alla tappa fiorentina, la Toscana ha offerto ai cori regionali un “convivio corale” di quattro giorni, che nel caso del coro del Friuli Venezia Giulia si è tradotto in un concerto nella chiesa di San Domenico a Prato.

I cori coinvolti nel progetto dantesco sono stati in tutto nove (di cui otto presenti all’evento a Firenze), a rappresentare Puglia, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta. I brani sono stati scritti dai compositori Federico Del Principio, Ferruccio Messinese, Giuseppe Di Bianco, Patrick Quaggiato, Andrea Buonavitacola, Simone Falcone, Luca Sirigu, Lorenzo Donati e Nicola Forlin.

La tournée toscana ha concluso le attività 2021 del Coro giovanile regionale FVG, che dopo l’estate si è esibito a Tolmezzo, Trieste, Gorizia e nell’Auditorium Comelli nel Palazzo della Regione a Udine, in occasione della cerimonia conclusiva del quarantennale Usci. L’inizio del nuovo anno prevede le audizioni integrative per le sezioni di soprani e tenori.