Il Coro Giovanile Italiano da Roma a Palmanova

Al giro di boa del cambio di direzione artistica, la nazionale corale giovanile sta per realizzare una tournée concertistica in cinque tappe che toccherà Roma, Genova, Reggio Emilia, Bassano del Grappa e Palmanova. Il Coro Giovanile Italiano conclude così il triennio di collaborazione con i direttori Luigi Marzola e Carlo Pavese prima del rinnovo dell’organico e l’inizio di un nuovo mandato artistico, per il quale la federazione nazionale corale Feniarco ha già confermato i nomi di due talenti emergenti del panorama italiano: Petra Grassi e Davide Benetti.

Coristi selezionati e maestri d’eccezione sono fin dalla nascita di questo importante progetto la formula vincente che fa di questa compagine un gruppo rappresentativo dell’eccellenza corale italiana, della quale esalta caratteristiche e valori in contesti di prestigio come sono stati recentemente il festival MiTo e Matera-Capitale europea della cultura, ma anche la Sagra Musicale Umbra, la stagione musicale della Fondazione Pietà dei Turchini a Napoli, il Festival CantaBO a Bologna, Europa Cantat in Ungheria e in Estonia, les Choralies in Francia e molti altri. Negli ultimi anni sono usciti dalle fila di questo laboratorio formativo alcuni dei migliori giovani direttori italiani. Il coro, formato da cantori provenienti da tutta Italia, affronta repertori di livello professionale che vanno dal Rinascimento alle prime esecuzioni di autori contemporanei.

Cinque programmi diversi caratterizzeranno i concerti della tournée conclusiva del mandato triennale in altrettanti eventi imperdibili, con apertura domenica 27 ottobre alle 18.00 nel prestigioso contesto della Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli Artisti a Roma, per la chiusura della campagna di prevenzione Lilt, dove saranno accolti da un benvenuto musicale del Roma Vocal Ensemble di Federico Incitti.

Lunedì 28 ottobre sarà la volta di Genova, dove l’introduzione al concerto del Coro Giovanile Italiano nella chiesa di Santa Maria del Prato sarà a cura del Genova Vocal Ensemble e dei Sibi Consoni di Roberta Paraninfo. Martedì 29 i cantori saranno già a Reggio Emilia, nella Chiesa di San Giorgio, per Soli Deo Gloria, mentre mercoledì 30 ottobre le Giovani Voci di Bassano dirette da Cinzia Zanon faranno da preludio all’esibizione del CGI alla Pieve di Santa Maria in Colle a Bassano del Grappa per Canticoro '19.

Il tour italiano della formazione nazionale si concluderà giovedì 31 ottobre nel Duomo del Santissimo Redentore a Palmanova.

A fine novembre si apriranno le audizioni per il nuovo organico del CGI (domande entro il 10 novembre) che realizzerà il programma artistico nel prossimo biennio con stage e concerti in Italia e all’estero.

La tournée autunnale del CGI è realizzata con la collaborazione di ARCL Lazio, LILT Roma, Accademia Vocale di Genova, Giovani Voci Bassano, Associazione Cappella Musicale San Francesco da Paola, Festival Soli Deo Gloria e USCI Friuli Venezia Giulia.

Ulteriori dettagli e i programmi completi dei concerti su www.feniarco.it