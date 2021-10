Il Coro Giovanile Regionale Usci Fvg in concerto a Gorizia

Domenica 24 ottobre alle ore 20.30, presso la Cattedrale dei SS. Ilario e Taziano di Gorizia si terrà il concerto del Coro Giovanile Regionale, in collaborazione con l’USCI FVG e grazie alla collaborazione della Parrocchia del Duomo.



Il Coro, diretto dal Maestro Mirko Ferlan, sarà il protagonista dell’ultimo concerto organizzato dall’Associazione “Seghizzi” in questo 2021.



La serie di eventi che sono iniziati a luglio con il Gruppo di ottoni Brassevonde, passando poi per il festival corale di ottobre e lo spettacolo in friulano della Filarmonica di Pozzuolo del Friuli, termina questa domenica con l’eccellenza regionale del Coro Giovanile dell’USCI FVG.



Nella cornice del Duomo di Gorizia i 35 giovani coristi, tutti provenienti dal nostro territorio regionale, presenteranno un programma prettamente sacro con musiche di Gabrieli, Perosa, Mendelssohn, fino ad autori contemporanei e locali quali Patrick Quaggiato con il brano "Nella gloria del Paradiso", su testi di Dante Alighieri.



Appuntamento domenica 24 ottobre alle ore 20.30 presso il Duomo dei SS. Ilario e Taziano di Gorizia per un concerto corale di alto livello.



L’Ingresso è libero. In seguito alla normativa anticovid, all'ingresso, per tutti gli intervenuti maggiori di 12 anni, verrà richiesto il Green Pass/Certificazione Verde.