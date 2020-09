Il Coro Polifonico di Ruda chiude Armonie in Città

Cambio di programma per l’ultimo concerto di Armonie in Città. Martedì 8 settembre sarà infatti il Coro Polifonico di Ruda a chiudere la rassegna musicale inserita nel cartellone dell’estate udinese e organizzato dall’Ente Regionale Teatrale in collaborazione con la Fondazione Luigi Bon grazie al sostegno della Regione FVG, del Mibact, di CiviBank, dello Studio Deriu.

La rassegna, quest’anno itinerante alla scoperta ogni settimana di una nuova chiesa della città, fa tappa con il suo ultimo appuntamento alla Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e San Valentino a Udine.

La corale ambasciatrice del Friuli nel mondo, magistralmente diretta da Fabiana Noro che ha portato le voci di Ruda ad un palmares di riconoscimenti internazionali e vittorie in tutto il mondo, prosegue la ripresa dell’attività con il concerto Contrasti sonori, con la partecipazione del pianista Ferdinando Mussutto e del violoncellista Antonio Merici.



Programma di grande intensità per una collezione di brani dal tardo Ottocento ai giorni nostri, diversi dei quali appartengono al repertorio che li ha portati a ottenere primi premi in concorsi corali di grande respiro come ai World Choir Games di Graz e Pechino, e poi a Linz, Malaga, Lloret de Mar e molti altri ancora, per una tournée tra concorsi e concerti che li porta ad esibirsi in tutto il mondo. Dal repertorio russo e catalano di Chesnokov e Casals, attraverso Schubert con il “Salmo 23” e l’”Elegia” di Fauré, il programma attraverserà il mondo della canzone con “Halleluja” di Leonard Cohen e “Beautiful that way” di Nicola Piovani negli arrangiamenti di Alessandro Cadario, fino alla contemporanea con “Lux aurumque” di Eric Whitacre, “Ubicaritas” di Manolo da Rold, “Suite for Vajont” di Remo Anzovino ed “Expergisci” di Kentaro Sato.Anche questo concerto sposa l’importante iniziativa #ARTISTITALIANI, creata dalla stessa Fondazione con a AIAM e AGIS, a sostegno dei musicisti connazionali penalizzati lavorativamente dal lockdown.Il pubblico è invitato a prenotare per i pochi posti disponibili su www.fondazionebon.com (entro le ore 13:00 del giorno del concerto). L’ingresso è libero con poche e semplici regole da seguire per vivere la musica dal vivo in tutta sicurezza.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.com