Il Coronavirus ferma il Css Teatro stabile di innovazione del Fvg

Sulla base del DPCM del 4 marzo contenente le nuove misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, il CSS Teatro stabile di innovazione del FVG ha deciso di sospendere tutte le attività aperte al pubblico nei Teatri Palamostre, Teatro S. Giorgio a Udine e al Teatro Pasolini a Cervignano, fino al 3 aprile (fatte salve diverse indicazioni).



Non appena possibile verranno comunicate le eventuali date di recupero degli spettacoli e delle attività sospese.

I biglietti già acquistati dagli spettatori rimarranno validi per le nuove eventuali date di recupero degli spettacoli sospesi. In alternativa, gli spettatori potranno chiedere il rimborso dei biglietti acquistati alle biglietterie del Teatro Palamostre a Udine e del Teatro Pasolini a Cervignano, a partire da lunedì 9 marzo.

Le biglietterie dei Teatri a Udine e a Cervignano rimarranno aperte con i consueti orari e recapiti:

Biglietteria Teatro Contatto: Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21; da lunedì a sabato ore 17.30-19.30, tel +39 0432 506925, biglietteria@cssudine.it, www.cssudine.it

Biglietteria Teatro Pasolini: Cervignano del Friuli, piazza Indipendenza 34; martedì, mercoledì e venerdì ore 16-18, giovedì e sabato, ore 10-12, tel +39 0431 370273, info@teatropasolini.it, www.teatropasolini.it



Per maggiori informazioni: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, tel. +39 0432 504765 ore 9-13 e ore 14-19, info@cssudine.it, www.cssudine.it