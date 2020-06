Il Covid ferma il Rototom Sunsplash

Anche la grande famiglia del Rototom Sunsplash si ferma a causa del Covid e l'edizione numero 27, in programma ad agosto 2020 a Benicassim, in Spagna, è rimandata al 2021. Il festival, nato nel 1994 a Gaio di Spilimbergo per poi trasferirsi a Latisana e infine a Osoppo, dal 2010 è ‘esiliato’ in Spagna a causa dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti di alcuni membri dell'organizzazione e dell'Amministrazione comunale di Osoppo, per presunte violazioni delle norme sulla sicurezza degli eventi pubblici e di quelle sugli stupefacenti. Tutte accuse finite con l'assoluzione piena degli accusati.

“Sospendiamo la prossima edizione – annunciano gli organizzatori -. L’attuale crisi sanitaria internazionale non ci permette di celebrare il festival quest’estate.



Abbiamo lavorato fino all’ultimo momento per un’edizione memorabile, accompagnata da un motto di speranza, 'We can change the world', ma questo sogno condiviso dovrà aspettare”.“Un Rototom senza abbracci non sarebbe il Rototom – spiegano -. Perderebbe la sua essenza, e la desideriamo intatta. Sospendiamo l’edizione 2020, ma non il nostro impegno e desiderio di continuare. Ci aspetta un anno difficile. Dopo aver trascorso mesi di lavoro con un grande gruppo per organizzare il festival quest’estate, ci riattiveremo per preparare la prossima edizione. Abbiamo energia e speranza, ma abbiamo bisogno ora più che mai di continuare a contare con il supporto e con l’implicazione che ci avete dimostrato durante questi 27 anni. Sono stati la chiave per superare ogni ostacolo durante il cammino”.Per gli amici e i sostenitori del festival sarà possibile acquistare l’abbonamento anticipato, trasformarlo adesso in un pass diretto al Rototom Sunsplash 2021, una vera boccata d'ossigeno per organizzare le vacanze reggae del 2021, a Benicàssim“Sappiamo tuttavia che il contesto è complicato per tutti e mantenere un abbonamento non sarà sempre possibile – spiegano gli organizzatori -. Come Rototom Sunsplash pubblichiamo sul nostro sito web le modalità con cui gestire il rimborso dei biglietti e chiarire qualsiasi dubbio”.“Vi promettiamo in ogni caso una, compiendo la parte che ci spetta:. Durante l’attesa, speriamo vivamente che si possa realizzare una sorpresa capace di accelerare il riavvicinamento e di consolarci per il rinvio del festival. Speriamo di potervela comunicare molto presto”.