Il Css per la prima volta al Festival di Avignone con l’Ecole des Maître

Dopo un anno di lavoro in ‘stato di eccezione’, la 29a Ecole des Maîtres, corso internazionale di alta formazione teatrale per giovani attori professionisti europei, si avvia a conclusione. Dopo la consegna dei testi composti sotto la guida di Davide Carnevali dagli 8 allievi fra i 24 e i 35 anni selezionati in Italia, Francia, Belgio e Portogallo, si prepara a ripartire per un lungo tour europeo di presentazione dei testi in forma di letture sceniche. Il tour parte per la prima volta nella storia dell’Ecole dal prestigioso Festival di Avignone, dove i giovani drammaturghi e le letture saranno presentati dal 15 al 17 luglio. A seguire, da settembre, l’Ecole des Maîtres farà tappa a Roma, Caen, Reims, Liegi, Lisbona e Coimbra. La direzione artistica europea dell’Ecole des Maîtres – che ha tra i suoi partner storici il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, capofila europeo del progetto – aveva deciso di ovviare alle limitazioni imposte dalla pandemia con una progettualità ‘resiliente’ a lungo termine, in cui la scrittura si è fatta pratica per reinventare il futuro. Dall’estate 2020, Carnevali ha lavorato per otto mesi con regolari incontri online, e in presenza a Villa Manin, a un progetto intitolato La parola e il corpo assente, un ‘laboratorio di drammaturgia in stato d’eccezione’. Per il CSS, l’estate 2021 sarà anche quella di numerosi debutti di proprie produzioni fuori regione: dopo il Festival dei due mondi di Spoleto, dove ha presentato in prima nazionale Darwin inconsolabile di Lucia Calamaro, la Biennale Teatro di Venezia (The Mountain del collettivo Agrupación Señor Serrano), e Avignone, lunedì 12 presenterà in prima assoluta Il mistero di Amleto di Fabrizio Arcuri all’Estate Teatrale Veronese, prima di fare tappa anche a Roma e Sansepolcro con le sue produzioni per le nuove generazioni.