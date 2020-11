Il Css presenta Dentro A

DENTRO A 'Un intervento', il primo dei quattro minidocu curati da Fabrizio Arcuri e dedicati alle più recenti produzioni CSS.

Un intervento, creato nel 2019,è uno spettacolo scritto dal drammaturgo Mike Burtlett, tradotto da Jacopo Gassman e messo in scena per la prima volta in Italia dal regista Fabrizio Arcuri per gli attori Rita Maffei e Gabriele Benedetti.

DENTRO A è la nuova serie, visibile in anteprima sulla pagina facebook CSS e a seguire su cssudine.it, IGTV e youtube. In questo minidocu Fabrizio Arcuri, Sergio Lo Gatto, Rita Maffei, Gabriele Benedetti e Luigina Tusini, riprese e montaggio Stefano Bergomas.