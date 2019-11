Il Cuarteto Quiroga inaugura la stagione della Società dei Concerti Trieste

Al via la stagione 2019/2020 della Società dei Concerti Trieste il 6 novembre alle 20.30 al Teatro Verdi con il primo appuntamento che vedrà un quotatissimo complesso iberico, il Cuarteto Quiroga. Questa formazione omaggia nel nome il violinista Manuel Quiroga, uno dei "mostri sacri" degli archi, ed è e composta da Aitor Hevia e Cibrán Sierra al violino, Josep Puchades alla viola, Helena Poggio al violoncello. A Trieste propongono per il concerto d’apertura della stagione, il 1460esimo dalla nascita della Società dei Concerti Trieste, un programma che riscopre il classicismo di Gaetano Brunetti, attivo alla corte di Madrid nella seconda metà del ‘700 e l’Argentina ritmicamente rustica di Alberto Ginastera del ‘900.



Gran finale poi con l’entrata in scena del clarinetto insuperabile di Jörg Widmann - attivo anche come compositore - con l’operistico Quintetto di Weber ricco di spunti virtuosistici, un pezzo concepito come sfida a ottenere il meglio dal clarinetto. Il concerto è aperto a tutti previo acquisto del biglietto in vendita sul circuito vivaticket.it, in teatro la sera del concerto e al Point SdC presso La Feltrinelli Libri e Musica di via Mazzini, 39 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.



Una delle particolarità del Cuarteto Quiroga è il magnifico violino suonato da Cibrán Sierra, uno dei due violinisti del gruppo: questo incredibile strumento è stato realizzato dal liutaio Nicola Amati nel 1682, ed è appartenuto in passato a uno dei violinisti più influenti della storia: Arnold Rosé, primo violino dell’Orchestra Filarmonica di Vienna ai tempi di Brahms e Mahler. Arnold Rosé fu anche violinista del quartetto Rosé, importantissimo a Vienna in quel tempo. Il Cuarteto Quiroga, uno dei quartetti d’archi più dinamici della nuova generazione noto in tutto il mondo per la sua particolare personalità interpretativa e la vastità del repertorio, condurrà il pubblico in un viaggio che partendo dalla tradizione settecentesca spagnola di Brunetti approderà poi con un balzo nel XX secolo di Ginastera. Scritto per Carlo III di Spagna, come la maggior parte delle sue composizioni, il Quartetto L 185 rappresenta nella sua forma canonica l’espressione tipica della musica cameristica di corte del periodo dove, insieme all’eleganza dei temi, si insinuano anche richiami a Haydn, che Brunetti considerava un suo maestro ed ispiratore. Ben diversa l’atmosfera drammatica del Quartetto n. 1 di Ginastera, che riecheggia, specialmente nel primo tempo, lo stile di molti compositori contemporanei dell’immediato secondo dopoguerra: una composizione che, a differenza di molte altre opere del compositore argentino, non si richiama alla musica tradizionale del suo paese. Jörg Widmann, uno dei clarinettisti più interessanti del nostro tempo, Direttore Principale della Irish Chamber Orchestra, compositore e direttore d’orchestra, tra i più versatili ed affascinanti artisti della sua generazione, proporrà poi insieme al Quiroga il Quintetto per clarinetto e archi op. 34 di Carl Maria von Weber. Scritto per il virtuoso clarinettista tedesco Heinrich Baermann, il compositore iniziò a scrivere il 24 settembre 1811, come si legge nel suo diario, e terminò solo nell’agosto del 1815, con l’aggiunta del Rondò. Pieno di spunti virtuosistici, il pezzo era una sfida e un invito a ottenere il meglio dal clarinetto, strumento all’epoca in grande evoluzione tecnica.