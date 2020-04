Il cuore resta aperto... per l'ospedale di Udine

Si chiama 'Il cuore resta aperto (andrà tutto bene)' il brano nato grazie alla collaborazione di numerosi artisti, scesi in campo per sostenere l'ospedale di Udine in questo momento di emergenza sanitaria, ma anche con la speranza di diffondere e condividere un 'mantra di positività'.

Ogni artista ha prestato la propria voce o il proprio strumento per eseguire il brano i cui proventi saranno interamente donati al reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia.

I protagonisti di questa unione sono i cantautori Giulia Daici, Angelica Lubian, Irene Dolzani, Simone Rizzi, Louis Armato, Lucas, Franco Giordani, Proph, Andrea Travan ed i musicisti Enrico Maria Milanesi, Lorenzo Tempesti, Andrea Buiat e Daniel Longo.

Testo e musica sono di Giulia Daici, la produzione di Simone Rizzi - Pink Room Studio, il video di DARE.

Qui il link per acquistare il brano e per ascoltarlo su Spotify