Il divertimento entra in scena! al Tiare Shopping

Al Meeting Place Tiare Shopping di Villesse continua la rassegna teatrale con spettacoli gratuiti selezionati da Vitamina T e Vitale spettacoli per il business per proporre al territorio una rassegna per l’infanzia e la gioventù prendendo spunto dalle fiabe più conosciute.



“I bambini e le bambine hanno bisogno di ricominciare a sognare, di usare la fantasia e di riconnettersi con le nostre più antiche radici”. Queste le parole di Lorenzo Zuffi, il Direttore Artistico, che ha così motivato la scelta di recuperare il patrimonio delle fiabe come strumento da condividere con i più piccoli per interpretare e vivere meglio, grazie alla forza della fantasia, la seconda estate segnata dal Covid.



Venerdì 16 luglio alle 19:30 nello spazio dedicato all’aperto che occupa le gradinate esterne dell’accesso principale del Centro andrà in scena il Teatrobàndus di Trieste con lo spettacolo "Mille e una Notte" dedicato alla fascia d’età 3-10 anni. Verranno, i distribuiti caramelle e palloncini a tutti i bambini presenti.



Il cartellone prevede la partecipazione di compagnie scelte in tutto il Friuli Venezia Giulia, ma provenienti anche dal Veneto e dalla Sicilia, nell’ottica di portare i gruppi che hanno una lunga storia di teatro specializzato nella fascia d'età 3-10 anni e che permettessero alle famiglie di tornare a casa con qualche sogno in più nei loro cuori.venerdì 16 luglio Mille e una notte - Teatrobàndusvenerdì 23 luglio La vera storia di Hansel e Gretel - Francesca D’Estevenerdì 30 luglio Raperonzolo - Stivalaccio Teatrovenerdì 6 agosto Il brutto anatroccolo - Teatrobàndusvenerdì 13 agosto Il pesciolino d’oro - CTA Goriziavenerdì 20 agosto La bella e la bestia - Stivalaccio Teatrovenerdì 27 agosto Il pescatore e la sirena - Diriffa DiraffaAccesso libero fino a esaurimento posti disponibili. In caso di maltempo lo spettacolo verrà allestito all’interno in Piazza Maravee. Il distanziamento verrà garantito attraverso il posizionamento dei cuscini sulle gradinate all’esterno del Centro che ospiteranno il pubblico. Gli spettacoli durano tra i 45 e i 55 minuti senza pausa.