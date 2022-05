Il Dizionario Balasso fa tappa sabato a Forni di Sopra

Il Dizionario Balasso farà tappa in montagna sabato 21 maggio. Alle ore 20.45 La Ciasa dai Fornés di Forni di Sopra ospiterà Natalino Balasso con uno spettacolo che, grazie all’interazione con il pubblico, cambia ad ogni replica. L’appuntamento è il penultimo della stagione di Forni, promossa da Comune e Circuito ERT, che si chiuderà il prossimo 4 giugno con Chi ha rubato la Gioconda?, un testo di Valerio Marchi, interpretato dallo stesso storico friulano assieme a Sofia Del Ponte, Claudio Moretti e Claudio Mezzelani.

Dizionario Balasso, l’ultimo lavoro dell’attore, comico e scrittore rodigino è un corollario al precedente monologo, Velodimaya, e ruota anch’esso attorno al tema della nostra comprensione del mondo. Al centro del palco campeggia un grande libro: è il Dizionario al cui interno si trovano oltre duecentocinquanta lemmi tra i quali il pubblico sceglierà casualmente alcuni su cui Natalino Balasso sarà chiamato ad improvvisare. Tra le parole del Dizionario troviamo Leader, Consumo, Guerra, Libertà, Regole, Identità, Buonsenso e, non poteva mancare, Spettatore. Il filo conduttore dello spettacolo – il cui sottotitolo recita “a colpi di tag” – è proprio la parola “definizione”, un termine che Balasso vuole disinnescare perché "ci fa credere che la Verità sia, appunto, definitiva e ci fa vedere il mondo in maniera distorta".

Natalino Balasso debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Tra i suoi lavori teatrali, presentati con successo anche nel Circuito ERT, ricordiamo Ercole in Polesine (2004), La tosa e lo storione (2007), L’idiota di Galilea (2011), Stand Up Balasso (2011) e Delusionist con Marta Dalla Via (2017). Nel 2015 ha scritto e interpretato la commedia La Cativìssima - Epopea di Toni Sartana, primo capitolo di una trilogia prodotta dal Teatro Stabile Veneto/Teatro Nazionale, cui è seguito nel 2017Toni Sartana e le streghe di Bagdàd (La Cativìssima capitolo II). Per la regia di Gabriele Vacis ha interpretato Libera Nos (2005) ispirato al romanzo Libera nos a malo di Luigi Meneghello, Viaggiatori di pianura – tre storie d’acqua (2008) con Laura Curino, Rusteghi – i nemici della civiltà (2011) al fianco, tra gli altri, del compianto Eugenio Allegri e nel 2016 il testo teatrale di Alessandro Baricco Smith & Wesson.

Con Jurij Ferrini ha interpretato Aspettando Godot (2012) e per lo stesso Ferrini ha scritto nel 2019 la commedia dal titolo I due gemelli, liberamente tratto da I due Gemelli Vene-ziani di Carlo Goldoni.

Negli ultimi anni è molto attivo anche in rete: sul canale YouTube Telebasso pubblica video comici di analisi sociale raccogliendo oltre trentadue milioni di spettatori e nel 2021 ha lanciato sulla piattaforma patreon.com l’iniziativa di video in abbonamento Circolo Balasso.

Prevendita mercoledì dalle 17 alle 18.30 in Comune a Forni di Sopra e la sera dello spettacolo dalle ore 19.30 in Teatro. Informazioni e prenotazioni contattando il Comune di Forni di Sopra (tel. 0433 88056 / 0433 88427 | amministrativo@comune.fornidisopra.ud.it). Info anche al sito ertfvg.it.