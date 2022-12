Il Dizionario di Natalino Balasso a Codroipo e Polcenigo

Uno spettacolo che cambia ogni sera, grazie all’interazione con il pubblico chiamato a scegliere con e per l’interprete le voci da approfondire di un vocabolario unico, il Dizionario Balasso. Con la consueta verve, Natalino Balasso prova a spingere l’audience a riflettere sugli strumenti che usa tutti i giorni, le parole. L’artista di Porto Tolle sarà venerdì 16 dicembre alle 20.45 al Teatro Benois De Cecco di Codroipo e sabato 17 dicembre alle 21 al Teatro Comunale di Polcenigo, dove inaugurerà la rassegna 2022/2023.

L’ultimo lavoro dell’attore, autore e comico rodigino è un corollario al precedente monologo, Velodimaya, e ruota anch’esso attorno al tema della nostra comprensione del mondo. Al centro del palco campeggia un grande libro: è il Dizionario Balasso al cui interno si trovano oltre duecentocinquanta lemmi tra i quali il pubblico sceglierà casualmente alcuni su cui Natalino Balasso sarà chiamato a improvvisare. Tra le parole del Dizionario troviamo Leader, Consumo, Guerra, Libertà, Regole, Identità, Buonsenso e, non poteva mancare, Spettatore. Il filo conduttore dello spettacolo – il cui sottotitolo recita “a colpi di tag” – è proprio la parola “definizione”: un termine che Balasso vuole disinnescare perché "ci fa credere che la Verità sia, appunto, definitiva e ci fa vedere il mondo in maniera distorta".

Attore, comico, scrittore e autore, Natalino Balasso debutta nel 1990 in teatro, nel 1998 in televisione, nel 2007 al cinema e pubblica libri dal 1993. Tra i suoi lavori teatrali, presentati con successo anche nel Circuito ERT, ricordiamo Ercole in Polesine (2004), La tosa e lo storione (2007), L’idiota di Galilea (2011), Stand Up Balasso (2011) e Delusionist con Marta Dalla Via (2017). Nel 2015 ha scritto e interpretato la commedia La Cativìssima - Epopea di Toni Sartana, primo capitolo di una trilogia prodotta dal Teatro Stabile Veneto/Teatro Nazionale, cui è seguito nel 2017Toni Sartana e le streghe di Bagdàd (La Cativìssima capitolo II). Per la regia di Gabriele Vacis ha interpretato Libera Nos (2005) ispirato al romanzo Libera nos a malo di Luigi Meneghello, Viaggiatori di pianura – tre storie d’acqua (2008) con Laura Curino, Rusteghi – i nemici della civiltà (2011) al fianco, tra gli altri, del compianto Eugenio Allegri e nel 2016 il testo teatrale di Alessandro Baricco Smith & Wesson. Con Jurij Ferrini ha interpretato Aspettando Godot (2012) e per lo stesso Ferrini ha scritto nel 2019 la commedia dal titolo I due gemelli, liberamente tratto da I due Gemelli Veneziani di Carlo Goldoni.

Prevendite al Teatro Benois De Cecco di Codroipo domani, giovedì 15 dicembre, dalle ore 17 alle 19 e venerdì a partire dalle 20 (324 6037249 | 0432 824633 ) e al Teatro Co-munale di Polcenigo domani e dopodomani dalle 17 alle 19 (teatro.polcenigo@gmail.com). Info al sito ertfvg.it.