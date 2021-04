Il Dj che vi entra in casa... dal suo salotto

Affidarsi alla rete, nell’ultimo anno, non è solo una scelta, ma una necessità per tutti, specie per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Essere ‘online’ in tempi di pandemia può essere un modo per cercare di salvarsi dalla crisi del comparto, farsi conoscere a un pubblico più vasto della solita cerchia oppure, semplicemente, “perché è bello e divertente”.



La scelta dell’udinese Dj Pasta, alias Davide Piva, voce degli Amari – una delle cult band nate in Friuli – e ‘giramanopole’ con Luca Carnifull nei Fare Soldi, è ancora più originale. Da mesi, ogni lunedì e venerdì alle 19 precise, offre Dj set ‘live’ (‘Dj Pasta is in the house’) direttamente dal salotto di casa sua agli utenti di Twitch. Una scelta inevitabile per un artista che, dopo aver girato il mondo con i set in cassa dritta dei Fare Soldi e aver portato a Udine il primo format di clubbing ‘informale’, Venerdì credici, da tempo è passato alla musica ‘liquida’.



“I primi esperimenti di live streaming – spiega - sono di qualche estate fa, con Rancho Relaxo, un Dj set di pezzi ‘morbidi’ al Visionario d’estate. Quando un Disc Jockey di Treviso mi chiese di proporlo in forma itinerante, mi sono reso conto di quanta fatica ci sia in uno streaming, per farlo bene. Quell’esperienza mi è servita per iniziare, poi durante il lockdown mi sono messo a studiare seriamente come farlo senza spendere troppo, dal salotto di casa!”.La scelta di Twitch al posto di uno dei tanti social che molti scelgono per le loro proposte è legato ai copyright: “ E’ l’unico che non ti blocca in diretta, quando riconosce in automatico i brani delle major. Tutto perché le etichette non si sono messe d’accordo con i portali di streaming per pagare i diritti! Il lavoro del Dj è folle: per 4-6 ore di musica alla settimana, devo preparare 50 pezzi nuovi da suonare, con un discorso coerente. Lo faccio per la mia salute mentale, mica per soldi…”.Appare sempre più chiaro a tutti, infatti, che la rete offre sì grandi possibilità, ma scarse retribuzioni. A meno di non lavorare ‘h24’ su se stessi. “Non so davvero - ammette - se si potrà vivere solo online: di questi tempi, senza i live è dura, ma parlo per i big. Io, che ho suonato su un palco l’ultima volta nel 2018 con gli Amari e ho fatto l’ultimo Dj set col pubblico (ma a 50 metri!) la scorsa estate, in fondo ho poco da perdere. Se oggi vuoi guadagnare come musicista, devi reinventarti: stare sui social, fare promozione e merchandising, provare a guadagnare da ogni fonte, Spotify, Bandcamp, o YouTube. E collaborare con tutti: essere una macchina della musica, non limitarsi ad andare in sala prove per fare un album che nessuno comprerà”.Anche nelle produzioni, Dj Pasta è attivissimo e votato quasi interamente alla rete, al punto che la sua sterminata discografia è uscita negli ultimi anni tutta in forma ‘liquida’, escluse alcune escursioni su vinile. “Continuo a pubblicare e produrre: a fine mese - è l’anticipazione - esce il primo singolo del nuovo Ep, ma dal precedente Batadoris ho pubblicato almeno 27 tracce: alcune per un’etichetta strettamente dance di Brooklyn, Tucan Sounds, altre per diverse label, compresa la milanese Anything goes, specializzata per Dj, senza contare i remix. Mi sono fatto conoscere da una nicchia che non c’era e ora la mia musica gira così rapidamente che un paio di mesi è uscito un pezzo su una compilation spagnola…”.Il presente che corre sul codice binario di un computer non fa però dimenticare a Dj Pasta il suo passato, a partire dalla storica etichetta ‘fatta in casa’ Riotmaker, il cui catalogo è finalmente disponibile su Bandcamp (“In garage devono esserci ancora diverse copie di qualche disco, ma il cd è un formato morto, senza più appeal”). E soprattutto, gli anni passati con gli Amari, la band friulana che proprio 20 anni fa esordiva con successo ad Arezzo Wave e piantava i semi che molti oggi, nel pop e nell’indie, sembrano aver raccolto.“Nel 2001 – ricorda - suonammo ad Arezzo Wave, sul palco Psychostage, poi fummo scelti per un corso di specializzazione con docenti ‘Doc’ di importanti band dell’epoca, dai Negrita ai Marlene Kuntz, e l’anno dopo ci fecero pubblicare Guida verde. Non so se siamo stati precursori di certi suoni: forse avevamo ascoltato i dischi giusti prima degli altri e iniziato a provare quella miscela tra rap e melodia che oggi piace a tanti. Ora ci siamo rimessi in contatto per pensare a un disco nuovo, tornando a scambiarci file via internet come ai tempi di Grand Master Mogol, nato a distanza già nel 2005! Forse non saremo arrivati al successo vero, ma il mio obiettivo è avere la fortuna di fare musica che sia presente nelle colonne sonore delle persone. Una sensazione bellissima…”.