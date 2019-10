Il Don Pasquale di Donizetti dal Covent Garden di Londra nei cinema del Fvg

Giovedì 24 Ottobre alle 20.30, il Don Pasquale di Gaetano Donizetti delizierà il pubblico e verrà trasmesso in diretta via satellite dalla Royal Opera House di Londra nei cinema di tutto il mondo (elenco sale italiane a breve su www.nexodigital.it). La produzione di Damiano Michieletto incanterà il pubblico con la sua intelligenza, la sua arguzia e il suo fascino.



La storia di Don Pasquale si snoda tra temi d’amore, intrighi e denaro. Ernesto vuole sposare la giovane vedova Norina. Suo zio Don Pasquale non è d’accordo, e decide quindi di sposarsi lui stesso per impedire a Ernesto di ereditare la sua fortuna. A questo punto il dottor Malatesta convince Norina a mascherarsi da sua sorella, per sposare, con un falso matrimonio, Don Pasquale al fine di tormentarlo con il suo comportamento capriccioso.



La situazione degenera ulteriormente quando Don Pasquale ritiene che la giovane moglie gli sia infedele. Cosa farà? Perdonerà mai Ernesto e Norina quando scoprirà i loro intrighi?



In questa nuova coproduzione di Royal Opera House, Opéra National de Paris e il Teatro Massimo di Palermo, il ricco vecchio scapolo Don Pasquale è interpretato dal baritono gallese Bryn Terfel. La soprano russa Olga Peretyatko fa il suo debutto alla Royal Opera come Norina. Il tenore rumeno Ioan Hotea interpreta Ernesto e il baritono polacco Markus Werba l'astuto dottor Malatesta.



Le dirette al cinema della Royal Opera House offrono al pubblico un’esperienza esclusiva, arricchita da filmati e interviste dietro le quinte.



Don Pasquale sarà trasmesso in diretta via satellite Giovedì 24 Ottobre alle 20.30. L’opera sarà cantata in italiano con i sottotitoli in inglese. L’hashtag ufficiale dell’evento è #ROHpasquale.



L’appuntamento successivo al cinema con la Royal Opera House sarà con il balletto Concerto/Enigma Variations/Raymonda Act III il 5 Novembre. Tutti i dettagli su https://www.roh.org.uk/cinemas e www.nexodigital.it.



In Italia la stagione 2019-2020 della Royal Opera House è distribuita nei cinema da Nexo Digital in collaborazione con la Repubblica, MYmovies.it, Classica HD, Danza&Danza e Danzadove, Sipario-La Rivista dello Spettacolo, British Council e il progetto UK Italy Partners for Culture.

In Friuli Venezia Giulia aderiscono