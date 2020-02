Il Dottor Stranamore in versione originale a CInemazero

Martedì 04 febbraio alle 21.00 a Cinemazero appuntamento con Il Cinema Ritrovato con Il dottor Stranamore – ovvero come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba, una commedia satirica firmata da Stanley Kubrick.

Il film, restaurato dalla Cineteca di Bologna e introdotto in sala da Paolo D'Andrea, formatore di Cinemazero, sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano.

Prendendo le mosse dal romanzo Red Alert di Peter George, Kubrick affronta il tema del conflitto nucleare esplorando una nuova modalità di espressione. Decide, infatti, di realizzare una commedia satirica in cui mettere alla berlina la stupidità e la follia dei cosiddetti strateghi senza dimenticare riferimenti diretti alla realtà.

Protagonisti sono un generale folle, che di sua iniziativa vuole bombardare la Russia con ordigni nucleari, e il presidente Usa che invece tenta di fermarlo a tutti i costi o si metterà automaticamente in moto un marchingegno capace, per mantenere la pace universale, di distruggere completamente la Terra.

“Con il suo senso del grottesco” - spiega il critico Michel Ciment, “Kubrick mette in evidenza la pulsione di morte che governa la società, così come l’uomo. E l’abisso che separa lo sviluppo tecnologico dalla natura umana. Realizzato due anni dopo la crisi dei missili di Cuba, che stava per fare scoppiare una guerra atomica, il film ha la precisione implacabile di un meccanismo a orologeria e l’originale libertà che gli conferiscono i suoi interpreti. In particolare Peter Sellers, nel triplice ruolo di presidente americano, di ufficiale britannico e di scienziato tedesco.”