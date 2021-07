Il duo femminile galiziano Caamaño & Amexeieras in concerto

Mercoledì 21 luglio, alle 21, nella corte di Casa Pasiani, a Romans d'Isonzo - in caso di maltempo salone conferenze – concerto del duo femminle dalla Galizia, Caamaño & Amexeieras.

L'evento è a cura dell'Associazione Liberatorio d'Arte "Fulvio Zonch" e del Comune di Romans, in collaborazione con SUNSEUROPE.

L’organettista Sabela Caamaño e la violinista Antía Ameixeiras sono attive dal 2018. In nemmeno tre anni questo duo ha già dato un numero impressionante di concerti in Galizia e nel resto d’Europa.

Dotate di una straordinaria preparazione tecnica e strumentale Sabela e Antía sono capaci di rivisitare il repertorio folk tradizionale con grande freschezza ed energia.

Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria allo 0481-90555, o scrivendo una email a: bibliotecaromans@gmail.com