Il Duo Harps Fusion al Conservatorio Tartini di Trieste

Ancora musica dal vivo al Conservatorio Tartini di Trieste, con una nuova proposta del cartellone dei “Concerti”: mercoledì 9 marzo, alle 20.30 in Sala Tartini, riflettori sul Duo Harps Fusion, composto dalle arpiste Nicoletta Sanzin e Parizia Tassini, di grande esperienza internazionale. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento posti, al tel. 040 6724911. Info e dettagli www.conts.it.



Harps Fusion è un duo formato da due arpiste triestine, unite da un legame profondo e quasi raro nel campo musicale (Nicoletta è la prima diplomata di Patrizia), sono titolari della cattedra di arpa nei due Conservatori della Regione, hanno esperienza internazionale e hanno spesso lavorato assieme in masterclass e corsi. Docente/allieva, poi colleghe e amiche. era inevitabile formare il duo che ha come matrice comune la prima insegnante - Evelina Vio, per anni docente di arpa al Conservatorio Tartini - la città di Trieste e una grande passione per l’arpa e la musica.



L’intento della serata è quello di divertirsi e di divertire il pubblico, affrontando un repertorio che possa incuriosire ma al tempo stesso affascinare l’ascoltatore, in una costante ricerca timbrico-sonora. Il programma del concerto sarà un excursus che affianca pagine note e significative del repertorio per questa formazione a brani meno frequentati. Dello spagnolo Pedro Jose Blanco è il “Concerto por dos organos”, il cui impianto ricorda moltissimo la tradizione tutta spagnola di concerti a organi/arpe battenti, tradizione risalente al 16° secolo. Un fleur del compositore Giuseppe Alessandrini è il secondo brano, evocativo, in cui le due arpe dialogano senza sosta; la conoscenza di questo strumento fu approfondita dall’autore grazie alla figlia Roberta, arpista anch’essa, e gli permise di scrivere pagine molto delicate per questo strumento.Dopo la trascrizione del “Preludio dalla Partita n° 3” di J. S. Bach, il Trittico di Adone Zecchi, arrangiamento della pagina per arpa sola a cura dello stesso autore in cui le sonorità del primo Novecento si intersecano a un’armonia tra l’arcaico e l’impressionista. A seguire, in prima esecuzione per Trieste, “Ricercari di bravura” del compositore Mario Pagotto, amico e collega delle due interpreti, dedicato al duo: nei 4 movimenti del brano la costante ricerca della fusione del suono e il dialogo tra i due strumenti si sviluppa senza sosta per sfociare in un vortice virtuoso e di grande effetto.Concludono il programma due pagine tra le più celebri per questa formazione, entrambe di autori-arpisti: come le due Danze del celebre e carismatico Carlos Salzedo e la trascinante Cambria del gallese John Thomas.