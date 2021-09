Il Duo Molaro-Chiarato chiude la rassegna Armonie in Città

Volge al termine Armonie in Città, la rassegna che ha accompagnato musicalmente le serate dell’estate udinese, inserita all’interno del più ampio cartellone di UdinEstate.



Martedì 7 settembre, presso la Chiesa di San Gottardo in via Cividale, verrà dato nuovamente spazio ai giovani con Anna Molaro al violoncello ed Elisabetta Chiarato al pianoforte. Le due cameriste alterneranno brani solistici e in duo, disegnando un percorso musicale partendo dal classicismo fino al tardo romanticismo europeo. In programma la Sonata n. 3 in la magg. op. 69 di L. van Beethoven, la Ballata n. 3 op. 47 di F. Chopin, Preludio e Fuga dalla Suite op. 131c n. 1 di M. Reger e la Phantasiestücke per clarinetto e pianoforte, op. 73 di R. Schumann.



Organizzata dalla Fondazione Luigi Bon, la rassegna è realizzata grazie al sostegno del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura e di CiviBank, insieme al mecenatismo di molti sostenitori, tra cui la Fondazione Friuli.



Anna Molaro si è diplomata in violoncello e in direzione di coro con il massimo dei voti e la lode. Ha suonato in numerose orchestre, lavorando con direttori del calibro di R. Muti, D. Renzetti, L. Kavakos e W. Marshall. Elisabetta Chiarato si è diplomata in pianoforte e musica da camera col massimo dei voti e la lode, si sta perfezionando con A. Lucchesini presso la Scuola di musica di Fiesole. Dal 2020 suonano in duo sotto la guida di F. Repini, all’interno della classe di musica da camera della Fondazione Luigi Bon.Il concerto inizia alle ore 20.45 ed è ad ingresso libero, con prenotazione consigliata sul sito www.fondazionebon.com e le modalità d’accesso seguono poche e semplici regole per vivere la musica dal vivo in sicurezza.Per tutte le informazioni, la biglietteria della Fondazione è contattabile dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:00 o tramite e-mail a biglietteria@fondazionebon.comPrenotazioni: