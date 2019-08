Il fascino dei suoni che guardano a Est

Prosegue sotto il segno dell’evoluzione la 21a edizione del festival internazionale di musica e territorio Nei Suoni dei Luoghi, che ha come obiettivo la diffusione e promozione di musica di elevata qualità in luoghi ricchi di fascino. Venerdì 9 a Cervignano, a Villa Bresciani Attems Auersperg, grande ritorno al festival del violinista serbo Stefan Milenkovich, un talento internazionale accompagnato per l’occasione al pianoforte da Simone Soldati.

Lo sguardo a Est prosegue domenica 11 a San Lorenzo Isontino con l’Animato Piano Quartet, ensemble serbo tutto al femminile, che propone danze da Slavonia, Cechia e Serbia, in una parabola dal secondo ‘800 ai giorni nostri. Mercoledì 14, il mini-ciclo si chiude col pianista albanese Kostandin Tashko, che a S. Maria la Longa presenta un programma ardito di tre funambolici compositori e pianisti come Liszt, Scriabin e Ravel.