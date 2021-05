Il Festival "Wunderkammer - Il corso del tempo" ritorna in presenza il 15 maggio alle 18 al Museo Teatrale Carlo Schmidl, con Costantino Mastroprimiano e Alessandra Sagelli al fortepiano in “Mehrhändig - per più di due mani", un appuntamento con musiche del 1800, Beethoven soprattutto, e un piccolo omaggio a Mozart.



Il concerto sarà anche l'occasione per inaugurare il fortepiano "da viaggio", costruito a Londra nel 1786 da Buntebart & Sievers: un prezioso gioiello recentemente restaurato dal Museo Schmidl, e anche per riascoltare il fortepiano Heichele costruito a Trieste nei primi decenni del XIX secolo. Due pianoforti storici originali e uno “moderno”: una copia del famoso Anton Walter del 1795 costruito da Urbano Petroselli artigiano che ha curato anche il restauro del mini-fortepiano del Museo.



Le musiche che faranno rivivere questi preziosi strumenti saranno di Beethoven e di Mozart.



Il concerto, data la ridottissima capienza del Museo date le regole dettate dall’emergenza pandemia, sarà disponibile anche in video nelle prossime settimane sul canale youtube del festival: https://www.youtube.com/channel/UCGUkhEwdY4pDFwJ5GJZsjsw e sarà registrato da RAI RADIO3.



L’accesso sarà su prenotazione via mail o telefonica:

info@wunderkammer.trieste.it

tel 370 3071812 dalle 16 alle 19.