Il Festival Castello di Gorizia. Premio Francesco Macedonio compie 30 anni

Il Covid non ferma il Collettivo Terzo Teatro e quella che è la sua iniziativa più importante: il festival “Castello di Gorizia. Premio Francesco Macedonio” che quest’anno festeggia la 30.ma edizione con un cartellone che, pur incentrato sulla prosa, spazia tra i generi, ma desidera trasmettere soprattutto un po’ di allegria e spensieratezza. Nel complesso, gli spettacoli in abbonamento sono undici, tutti ospitati dal Kulturni dom, con un’eccezione: il concerto del 5 novembre previsto al teatro Verdi di Gorizia.



“Non è certo un momento felice per organizzare un festival - ha affermato oggi, nel municipio di Gorizia, il direttore artistico del Terzo Teatro, Mauro Fontanini - ma, a maggior ragione, abbiamo il dovere e la voglia di star vicino agli appassionati offrendo loro la possibilità di assistere a degli spettacoli di primo livello e a prezzi come sempre contenuti, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza anti Covid”.



Il cartellone, elogiato dall’assessore alla Cultura del Comune di Gorizia,, cominciacon “”, commedia musicale con lache ci farà rivivere quel magico periodo a suon di canzoni come “Volare”, “Ciao amore ciao”, “Sapore di sale” e tante altre. Quindi, il secondo appuntamento sarà proprio quello di: una concerto del pluripremiato pianista gorizianoche, impreziosito dalle voci recitanti di, tributerà un omaggio aIlPer, poi, è in programma un’altra esilarante commedia in dialetto veneto: “” di, mentre il sabato successivo si potrà applaudire in prima assoluta “”, un lavoro scritto dal giornalistaarricchito da musiche, movimenti coreutici e da videoproiezioni per farci entrare nel mondo di uno dei più grandi pittori del ‘900. Per l’occasione, sul palco del Kulturni dom ci saràassieme ad altri attori del Terzo Teatro.L’ultimo appuntamento dell’anno è quello di, con una commedia di uno degli autori più popolari del secolo scorso:, di cui la compagniametterà in scena “”., maldobria della premiata dittainterpretata dal sicuro mestiere della. Il, un giovedì, si potrà poi assistere a uno degli eventi più attesi dell’intero festival: una serata d’onore curata dacon protagonista la popolareche ha accettato calorosamente di tributare un omaggio a, a cui la kermesse è dedicata.Ancora,una “commedia comicissima” firmata da, che dal 2005 viene rappresentata ininterrottamente in Francia (dove ha conseguito un premio “Molière”)., nello stesso mese, toccherà a: “” a cura della. Il festival si chiuderà con l’immancabile cerimonia delle premiazioni, quando si potrà anche assistere a “”, farsa del gorizianoispirata a “Gli abbonamenti possono venire sottoscritti alla libreria Leg al prezzo di euro 99 per gli interi, euro 88 per i ridotti (over 67 e abbonati alla stagione del Verdi) ed euro 66 per gli under 25. I biglietti, invece, hanno prezzo di euro 12 per gli interi, euro 10 per i ridotti ed euro 8 per i giovani, con l’eccezione del concerto di Alexander Gadjiev al “Verdi”: euro 16 per gli interi, euro 14 per i ridotti ed euro 12 per i giovani.