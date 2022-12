Il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano a Ventana Sur

Dal 28 novembre al 2 dicembre 2022, il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste ha partecipato a Ventana Sur, a Buenos Aires, in Argentina, il più importante mercato per i contenuti audiovisivi in America Latina. È organizzato dall'argentino Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) e dal Marché du Film – Festival de Cannes e ogni anno accoglie oltre 3.000 accreditati, tra cui più di 250 buyer e distributori dai cinque continenti.

Nella cinque giorni, tavole rotonde, workshop, conferenze, pitching session e tutto quanto possa essere utile all'incontro tra i diversi operatori del settore. Ventana Sur si articola in diverse sezioni, Primer Corte, Copia Final, Blood Window, Animation!, Proyecta, Punto Género, SoloSeries, El Principio del Film, Maquinitas e DocSur, attraverso le quali promuove contenuti latinoamericani di tutti i formati e generi (narrativa, documentari, animazione, fantasy, queer latinoamericano, videogiochi transmedia).

Il Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste ha partecipato a Ventana Sur con una propria Giuria, composta da Rodrigo Diaz, direttore artistico del Festival, Luigi Cuciniello del Comitato scientifico del Festival, e Francesca Mometti, project manager di APCLAI Subtitles, per assegnare tre Premi, finanziati dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, consistenti nella realizzazione dei sottotitoli in una lingua europea a scelta dei film vincitori. Premi che intendono contribuire all'internalizzazione dei film, dando loro maggiori opportunità di partecipare agli eventi internazionali.

Questi i film di Ventana Sur 2022 selezionati dalla Giuria:

nella sezione Primer Corte, destinata alla promozione dei lungometraggi di finzione latinoamericani nella loro fase di post-produzione, il film prescelto è il messicano Monstruo de Xibalba di Manuela Irene.

Nella sezione Copia final, l'opera premiata è la messicana No nos moverán di Pierre Martin Castellanos.

Nella sezione DocSur, che offre una vetrina per la presentazione di film e progetti di documentari latinoamericani, in modo che possano raggiungere agenti di vendita internazionali, produttori creativi, fondi di aiuto e programmatori, il Premio è per il progetto cileno A la sombra de la luz di Isabel Reyes e Ignacia Merino. Menzione speciale al progetto brasiliano Loucos pelo Bento di Giuliana Monteiro.

"Una grande soddisfazione partecipare a un appuntamento dell’importanza di Ventana Sur non solo come giuria e sponsor ma come partner di una così importante manifestazione. La collaborazione stabilita con Ventana Sur nel 2020 – anno nel quale si è stretta la partnership - si è vista rafforzata quest’anno grazie al sostegno del Ministero della Cultura, che ha riconosciuto come meritoria l’iniziativa avviata nel 2021 con la prima edizione dei Premi APCLAI. Siamo soddisfatti della nostra partecipazione a Ventana Sur perché abbiamo potuto assolvere a una duplice funzione: da una parte sostenere la diffusione in Europa della produzione audiovisiva latinoamericana e dall’altra contribuire alla promozione in America Latina di Trieste, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di un’altra perla della Regione FVG, Gorizia, Capitale europea della Cultura 2025, che abbiamo potuto promuovere nello spazio avuto nel mercato di Ventana Sur", ha dichiarato Rodrigo Diaz, Direttore del Festival del Cinema Ibero-Latino Americano di Trieste.