Il Festival Maravee Circus fa tappa a Gemona

Dopo il grande successo dello spettacolo nel maniero di Susans, il secondo appuntamento con il Festival Maravee Circus propone una fiabesca serata nel parco del Castello di Gemona del Friuli sabato 16 luglio alle 21. “Equilibrismi”, è uno spettacolo a stazioni per pubblico itinerante che — condotto dall’attore Fabiano Fantini — sarà coinvolto in quadri interattivi di teatro, musica, danza, giocoleria e mimo.

A seguire, domenica 17 luglio alle 17.30 “Circus in piazza”: performance ginnico-coreuticha aperte al coinvolgimento del pubblico nata dai Laboratori ideati sul concept festivaliero da Martina Tavano – Progetto GemonaDanza. Ispirati al “Supplemento al Dizionario Italiano” di Bruno Munari, metteranno in scena la Gestualità e l’Equilibrio. Tutt'attorno l’intrattenimento itinerante di Maravee Animazione, tra prestazioni di ludico agonismo, arte clownesca della giocoleria fino all’equilibrismo su monociclo e su trampoli.

Spettacolo ideato e diretto da Sabrina Zannier sul concept festivaliero e sull’identità naturalistica e architettonica del castello gemonese elevato ad articolata scenografia, “Equilibrismi” si annuncia come una fiabesca passeggiata condotta da Fabiano Fantini nei panni del castellano che apre i giardini del proprio maniero per svelare le magiche apparizioni dei suoi amici artisti.

Il percorso di ascesa verso il castello sarà cadenzato da luci e musiche che si accendono e si spengono sulle performance ginnico-coreutiche - di e con Erica Modotti, Maria Cecere, Angela Di Fede, Associazione Danza e Balletto; Valentina Barnaba, Samanta Dedej, Chiara Ferrazzutti, Cabiria Lizzi su coreografia di Marina Forgiarini, Petite École; di e con Martina Tavano – Gemonatletica - giocoleria, clowneria e fuoco con Barabba ed Elsa, Maravee Animazione.

Il percorso a ritroso vedrà tutte le stazioni accendersi all’unisono in una sorta di eclettica babele performativa, per poi spegnersi nuovamente e passare il testimone allo spettacolo di mimo di e con Dario Zisa e allo spettacolo Il Filo con letture attoriali di Aida Talliente, musica di Roberto Fabrizio, marionette di Chiara Benedetti.

L’intero Festival - prodotto dall’Associazione culturale Maravee con il sostegno della Regione, il contributo e la collaborazione del Comune di Gemona del Friuli - si fonda sull’idea di elaborare i concetti di trasversalità, multisettorialità e combinabilità che connotano il circo, facendo leva sulla gioiosa convivenza delle diversità e sul principio d’inclusione, a loro volta forieri di un messaggio sociale ora più che mai necessario, ossia lo stimolo a gestire l’imprevisto e a reinventarsi il quotidiano.

Il tutto in un sottile equilibrio, che a Gemona sfocia anche nel “Circus in piazza”: l'animazione artistico / sportiva che si terrà domenica 17 luglio alle ore 17.30 per coinvolgere grandi e piccini! Con due performance ginnico-coreutiche nate dai Laboratori ideati sul concept festivaliero da Martina Tavano – Progetto GemonaDanza. Ispirati al “Supplemento al Dizionario Italiano” di Bruno Munari, metteranno in scena la Gestualità, ossia la comunicazione con il corpo e il tra-vestimento; e l’Equilibrio, attraverso una danza collettiva fatta d’incontri, sguardi e dinamiche per raggiungere o perdere la stabilità. Il pubblico è invitato a partecipare: in palio ci sono due Premi/Gadget! Poi il programma continua con l’intrattenimento itinerante di Maravee Animazione, tra prestazioni di ludico agonismo, arte clownesca della giocoleria fino all’equilibrismo su monociclo e su trampoli.

