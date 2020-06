Il festival Risonanze presenta 'Weekend Edition 2020'

Torna, con un nuovo format, il Festival Risonanze. L'edizione 2020, la quarta dell'apprezzata rassegna musicale, è stata per forza di cose rivista in considerazione della pandemia da Coronavirus. È nato così un nuovo format, la “Weekend Edition 2020”, che darà vita nei fine settimana di luglio e agosto a un festival diffuso tra Malborghetto e la Val Saisera con iniziative e concerti.



“La collaborazione con circuito Carniarmonie e Fondazione Bon permetterà di organizzare e gestire alcuni concerti in completa sicurezza - annuncia Alberto Busettini, direttore artistico di Risonanze -. Questa scelta deriva dal fatto che entrambe le rassegne musicali insistono nello stesso periodo e territorio dell’Alto Friuli. La Regione Fvg ha spinto gli enti organizzatori a fare rete e collaborare onde evitare inutili sovrapposizioni”. A una prima fase estiva del festival seguiranno in autunno alcuni eventi promozionali in Regione e in Italia in generale, in collaborazione con altre associazioni ed enti concertistici “in cui andremo a promuovere la futura edizione di Risonanze prevista a giugno 2021” anticipa Busettini.



USCITE NELLA NATURA

IL BENESSERE COMINCIA DAL BOSCO

- In attesa di assaporare il fascino dei concerti - il programma di questa edizione è in fase di definizione -, Risonanze 2020 proporrà un ventaglio di, nel rispetto delle norme di sicurezza legate all'emergenza da Covid-19.. Ogni iniziativa è riservata al massimo a due gruppi da 10 persone.Il programma vede la “spasseggiata” dedicata a bambini e famiglie adcon, un'uscita dedicata al “”, un'escursione alla scoperta die una per immergersi neie toccare con mano un posto dove si è fatta la storia. Entrambe sono pensate. Ricca di fascino anche la, seguendo. Il fascino maestoso della millenaria foresta sarà in primo piano ne “” e “”. Gli amanti delle belle immagini potranno poi concedersi una- L'altra proposta dell'edizione 2020 si chiama “”. Tante le iniziative per godere dei benefici della natura su corpo e mente: in programma ci sono “”, “” e “”. Per le tre iniziative è previsto. Chi lo desidera, poi, potrà imparare la tecnica delgrazie a due istruttori, con una seconda alternativa dedicata poi. Per un pernottamento di una o due notti è possibile scegliere un'attività a persona; da tre notti in su sarà possibile accedere a tre attività. Prenotazioni online all'ufficio turistico all'indirizzo. Programmi dettagliati di escursioni e attività benessere si troveranno su