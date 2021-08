Il film dedicato a Camille Claudel apre il Festival del Vento e della Pietra

Si apre con la proiezione del film “Camille Claudel”, martedì 17 agosto, alle ore 21.15, in piazza di Aurisina, la settima edizione de L’Energia dei Luoghi - Festival del Vento e della Pietra, promossa dall’Associazione Casa C.A.V.E.

L’iniziativa, a cura di Mila Lazić, è promossa in collaborazione con Karsiart Festival, Agriturismo Juna, SKD Igo Gruden, Sokol, Jus Comunella Nabrežina, Associazioni locali per San Rocco.



L’appassionato dramma biografico sulla vita di Camille Claudel, un’eroina del suo tempo, viene proposto nel film di Bruno Nuytten alla regia, con Isabelle Adjani, Gerard Depardieu, Alain Cuny, Madeleine Robinson, Philippe Clevenot (Francia, 1988, colore, 175 min, sottotitoli in italiano).

La protagonista, scultrice di impulsivo e geniale temperamento, tra il 1882 e il 1907, prima esaltata dall'amicizia e dall'amore del grande artista dell'epoca Auguste Rodin e, poi, oltraggiata, sconvolta da una separazione dolorosa, brucia in una folgorante parabola umana e creativa le potenzialità di un'indole sensibilissima.

Il film ha ottenuto molti riconoscimenti: cinque Cesàr, Orso d'argento al Festival di Berlino per la miglior attrice e candidatura all'Oscar per miglior film straniero e miglior interprete femminile.