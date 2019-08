Il fotografo jazz ‘alleva’ colleghi al liceo artistico 'Sello'

Scattare foto a un concerto non è un hobby, ma un’arte e ua professione, oltre che un modo per confermare che l’immagine può raccontare la storia cdome le parole. Lo sanno bene i professionisti che hanno scelto di tutelare i propri diritti, qualche mese fa a Bergamo, fondando l’Associazione Fotografi Italiani di Jazz (AFIJ). Tra i 12 firmatari, il sangiorgino Luca d’Agostino, nome notissimo in regione (e non solo) per i suoi scatti, i suoi libri, la partecipazione fissa a festival e grandi eventi dell’intero mondo dello spettacolo.

Dal prossimo anno, l’AFIJ incomincerà a ‘seminare’ per il futuro: è stato sottoscritto un Protocollo di collaborazione per la realizzazione di ‘percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento’ (l’ex ‘alternanza scuola-lavoro’) con il Liceo artistico ‘Sello’ di Udine. L’accordo mira a facilitare l’incontro tra i ragazzi interessati agli indirizzi Audiovisivo e Multimediale, e le opportunità offerte da questo settore artistico grazie all’avvio di percorsi formativi di qualità per l’orientamento delle competenze e per l’autoimprenditorialità.

A settembre il via ai workshop: ‘scatto’ della foto, suo utilizzo, analisi di estetica e tecnica, con esperienze sul campo e partecipazione ad eventi ‘live’. Obiettivo: intercettare i fabbisogni delle imprese, identificare nuove competenze professionali e imprenditoriali, promuovere la co-progettazione. Il referente locale, ovviamente, è proprio Luca d’Agostino, da più di 20 anni narratore per immagini delle maggiori rassegne di spettacolo e cultura in regione, protagonista di numerose mostre con i maestri del jazz da lui ritratti, sempre con grande originalità.