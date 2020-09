Il Friuli vi invita alla prima di 'Paradise. Una nuova vita' del regista triestino Davide Del Degan, in uscita nelle sale cinematografiche mercoledì 30 settembre.

La nostra testata, grazie alla collaborazione con Blu&Blu Network e con Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone, Kinemax di Gorizia e Monfalcone e Ariston di Trieste, vi offre la possibilità di trascorrere gratuitamente una serata al cinema per la proiezione della surreale black comedy ‘made in Fvg’. L'iniziativa vuole far riscoprire agli spettatori il piacere della visione sul grande schermo, dopo lo stop forzato durante il lockdown, e sostenere le sale cinematografiche del territorio.

L’invito omaggio è valido per la prima proiezione serale, da mercoledì 30 settembre a domenica 4 ottobre. Per vincere il biglietto omaggio basta inviare una mail all'indirizzo redazione@ilfriuli.it scrivendo nell’oggetto Cinema e rispondendo a una semplice domanda: dovrete indicarci titolo e regista di un film girato in Friuli Venezia Giulia.

I primi lettori che risponderanno - farà fede l'orario d’invio della mail - riceveranno gli inviti omaggio, ognuno dei quali è valido per due persone, per il primo spettacolo serale di mercoledì 30 settembre, giovedì 1, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 ottobre in uno dei cinema aderenti.

Nella mail, oltre a indicare titolo e regista di un film girato in Fvg, vi chiediamo di aggiungere i vostri dati e indicare la data e la sala cinematografica scelte per la proiezione di ‘Paradise. Una nuova vita’ (Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone, Kinemax di Gorizia e Monfalcone e l'Ariston di Trieste).

TRAMA. Calogero è un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria. È un venditore di granite siciliano che, un giorno, assiste a un omicidio di mafia e decide di fare qualcosa che non tutti avrebbero il coraggio di fare: testimoniare. Ed ecco che viene spedito, sotto il programma protezione testimoni, nel posto più lontano dalla Sicilia: a Sauris, tra le montagne del Friuli. Mischiando thriller e commedia, ‘Paradise. Una nuova vita’ stupisce, diverte e coinvolge, con una storia brillante e degli ottimi interpreti, tra cui spicca Vincenzo Nemolato (il giovane Calogero), visto di recente in ‘Martin Eden’ e ‘5 è il numero perfetto’.

"Paradise. Una nuova vita è una storia sospesa tra le tinte scure di un thriller e i sorrisi della commedia - commenta il regista Del Degan -. In maniera leggera giochiamo col contrasto che un uomo, arrivato dal sole, deve affrontare trovandosi al Nord: fra montagne piene di neve e persone così diverse da lui".