Il futuro non è tanto lontano

Per chi ama la fantascienza o solo l’idea di mondi lontani, futuri o possibili - al cinema e in Tv, ma anche in new media, letteratura, fumetti e arte - non è solo un festival, ma un sogno diventato realtà. Da martedì 29 e fino al 3 novembre, ritorna per la 19a edizione il Trieste Science+Fiction Festival, un’esplorazione a 360 gradi delle meraviglie del possibile in una rassegna che nel 2000 ha raccolto l’eredità dello storico primo festival di fantascienza in Italia, nato nel 1963. Il programma è nutritissimo, come il numero degli ospiti, che comprende il documentarista Alexandre O. Philippe, i registi cult Anni ’60 e ’70 Brian Yuzna e Aldo Lado. E soprattutto il due volte Oscar Phil Tippett, mago degli effetti speciali, Premio asteroide alla carriera.



Si parte martedì 29 con la celebrazione dei 40 anni di Alien e l’evento inaugurale Little Joe; mercoledì 30 iniziano le proiezioni di film e corti europei in concorso per i due Méliès d’argento. In programma anche l’ultimo capitolo di Terminator: Destino oscuro, che riunisce i protagonisti e il regista del primo film. Nei giorni seguenti, altri ospiti, la sezione Spazio Italia, gli Incontri di Futurologia e la proiezione di inediti, classici e cult senza soluzione di continuità, da mattina a tarda sera al Miela, al Rossetti e in altri luoghi di Trieste. Previsti anche progetti speciali come le originali sonorizzazioni live di film del passato prossimo (come Moon, del 2009) e remoto (L’uomo meccanico del 1921), fino alla cerimonia di premiazione e alla chiusura con il nuovo capitolo di Zonbieland.