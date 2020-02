Il genio di Alberto Sordi torna al cinema

Dal 24 al 26 febbraio nelle multisale del Circuito UCI Cinemas sarà proiettato Permette? Alberto Sordi, il film evento distribuito da Altre Storie che celebra i 100 anni dalla nascita di uno dei più grandi interpreti del cinema italiano. La coproduzione Rai Fiction – Ocean Productions racconta la straordinaria vitalità di Alberto Sordi, il suo talento e la sua ironia dal 1937 al 1957, dal suo esordio nel mondo dello spettacolo come doppiatore di Oliver Hardy, passando per la sua carriera radiofonica e nel varietà. Non manca però un’attenzione particolare al Sordi più nascosto, quello che solo la sua famiglia e i suoi amici più cari hanno avuto modo di conoscere.



Diretto da Luca Manfredi, con un eccezionale Edoardo Pesce nel ruolo del giovane Alberto, il film vede nel cast Pia Lanciotti nel ruolo di Andreina Pagnani, Alberto Paradossi nel ruolo di Federico Fellini, Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paolo Giangrasso, con la partecipazione amichevole di Giorgio Colangeli, Martina Galletta; Francesco Foti, Sara Cardinaletti e Lillo Petrolo nel ruolo di Aldo Fabrizi.



Le multisala UCI che proietterannoalle 17:30 e alle 20:30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Mestre, UCI Molfetta, UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone e UCI Verona.

Le multisala UCI che lo proietteranno dal 24 al 26 febbraio alle 20:30 sono: UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino, UCI Firenze, UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Messina, UCI Reggio Emilia, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.

UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio e UCI Sinalunga lo proietteranno il 24 e 26 febbraio alle 20:30.

UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Fano, UCI Seven Gioia del Colle, UCI Jesi, UCI RedCarpet Matera, UCI Palariviera, UCI Palermo, UCI Pesaro, UCI Senigallia e UCI Villesse lo proietteranno il 26 febbraio alle 20:30.

UCI Casoria, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Fano, UCI Jesi, UCI Pesaro, UCI Senigallia, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari, UCI Molfetta, UCI Seven Gioia del Colle e UCI Palariviera applicheranno la tariffa di 10 euro per l’intero, 8 euro per ridotto e convenzionati. Nelle restanti multisale il costo del biglietto è di 11 euro per l’intero, 9 euro per il ridotto e 8 euro per i convenzionati. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

